iPhone 18 Pro : les tailles d’écran ne changeront pas malgré ces deux nouveautés

Apple ne modifiera pas les tailles d’écran des iPhone 18 Pro de l’année prochaine, mais ces modèles pourraient tout de même présenter un design bien différent de ce à quoi nous sommes habitués, selon des rumeurs de plus en plus nombreuses.

Des tailles d’écran inchangées

Le leaker chinois Digital Chat Station, basé sur Weibo, affirme aujourd’hui qu’Apple conservera les écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces (valeurs arrondies) pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ces dimensions sont les mêmes que celles des actuels iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, et aucun changement n’est attendu non plus pour les iPhone 17 Pro prévus cette année.

Deux changements majeurs pour l’écran

Malgré des tailles constantes, deux évolutions importantes sont attendues : Apple intégrerait la technologie de reconnaissance faciale Face ID sous l’écran, ne laissant visible qu’un simple trou pour la caméra frontale. Cette modification offrirait une surface d’affichage presque complètement libre d’obstruction.

Ces informations viennent corroborer les précédents rapports de l’analyste du secteur Ross Young et du média The Information. Ce dernier précise que le trou pour la caméra serait positionné dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Toujours selon The Information, les futurs iPhone 18 Pro n’afficheraient plus l’encoche en forme de pilule en haut de l’écran. Il reste cependant à voir si la Dynamic Island sera supprimée ou non.

Un appareil photo arrière encore plus avancé

Côté photo, la caméra principale de 48 MP pourrait adopter une ouverture variable, permettant à l’utilisateur de contrôler manuellement la profondeur de champ, au lieu de l’ouverture fixe actuelle de f/1.78. Cette rumeur est attribuée à l’analyste Ming-Chi Kuo.

Apple pourrait aussi introduire un capteur empilé en trois couches conçu par Samsung, afin d’améliorer la réactivité, de réduire le bruit et d’élargir la plage dynamique. Cela marquerait un possible abandon des capteurs Sony, jusqu’ici exclusifs. Selon un leaker nommé “Jukanlosreve” et relayé par DigiTimes, cette technologie s’appellerait “PD-TR-Logic”.

Performances et connectivité en hausse

Toujours selon Kuo, la mémoire vive passerait de 8 Go à 12 Go sur les iPhone 18 Pro, en ligne avec les rumeurs autour des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Air. Ce gain de RAM devrait améliorer les performances de l’Apple Intelligence et le multitâche. Tous les modèles d’iPhone 16 actuels sont limités à 8 Go.

L’analyste Jeff Pu affirme de son côté que le nouveau modem C2 d’Apple fera ses débuts avec l’iPhone 18 Pro. Il offrirait un meilleur support mmWave aux États-Unis ainsi qu’une amélioration de la vitesse et de l’efficacité globale.

Enfin, la puce A20 Pro utilisera le nouveau procédé de gravure en 2 nm de TSMC (N2), soit une avancée par rapport au 3 nm de la série A19 attendue sur les iPhone 17. Les gains prévus sont d’environ 15 % en performance et 30 % en efficacité énergétique.