visionOS 26 : widgets spatiaux, expériences partagées, Personas améliorés et plus encore

Apple a dévoilé visionOS 26 lors de la WWDC, une mise à jour majeure pour Apple Vision Pro, apportant des widgets spatiaux, des Personas considérablement améliorés, ainsi que de nouvelles expériences collaboratives.

Des widgets spatiaux intégrés à l’environnement

Apple indique que les widgets deviennent de véritables objets spatiaux qui s’intègrent naturellement dans l’environnement physique de l’utilisateur. Ces widgets personnalisables – comme Horloge, Météo, Musique et Photos – offrent des interactions inédites et persistent dans l’espace à chaque utilisation du Vision Pro. Les utilisateurs peuvent ainsi décorer leur environnement avec des panoramas, des photos spatiales, des horloges uniques ou un accès rapide à leurs playlists Apple Music. Une nouvelle app Widgets permet de retrouver tous les widgets compatibles issus d’apps iOS et iPadOS.

Des Personas plus réalistes que jamais

Les Personas reçoivent leur plus grande mise à jour à ce jour, avec un rendu volumétrique boosté par le machine learning, pour des visages plus expressifs et précis. Les avatars affichent désormais des profils complets avec des détails réalistes de cheveux, cils et carnation. Lors de la configuration, les utilisateurs peuvent prévisualiser leur Persona dans l’espace et choisir parmi plus de 1 000 variations de lunettes.

Scenes spatiales et intelligence générative

Parmi les nouveautés phares : les Scenes spatiales, une fonctionnalité qui utilise l’IA générative et la profondeur computationnelle pour transformer des photos classiques en véritables expériences immersives à plusieurs perspectives. Les utilisateurs peuvent s’approcher, pivoter et explorer ces images enrichies dans Photos, la Galerie spatiale et Safari. Zillow exploite déjà cette API dans son app Immersive pour visualiser des biens immobiliers en 3D.

Expériences partagées et collaboration en temps réel

Avec visionOS 26, plusieurs utilisateurs de Vision Pro présents dans une même pièce peuvent désormais partager une expérience spatiale : regarder un film en 3D, jouer à des jeux immersifs ou collaborer sur un projet, avec possibilité d’ajouter des participants à distance via FaceTime.

Safari en mode spatial et web immersif

Safari se dote d’un mode de navigation spatial, transformant les articles en expériences interactives et révélant des scènes 3D au fil du défilement. Les développeurs peuvent désormais intégrer directement des modèles 3D dans les pages web, pour un shopping ou une navigation encore plus immersifs.

Jeux, contrôleurs VR et contenus immersifs

Le jeu prend un nouvel élan avec la prise en charge des manettes PlayStation VR2 Sense, offrant un suivi précis des mouvements, la détection tactile des doigts et un retour haptique. VisionOS supporte aussi désormais la lecture native de contenus 180°, 360° et grand angle depuis les caméras Insta360, GoPro et Canon.

Fonctionnalités pro et sécurité renforcée

visionOS 26 introduit de nouvelles capacités pour l’entreprise avec la gestion partagée de Vision Pro. Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs données oculaires, schémas de main, corrections optiques et réglages d’accessibilité sur leur iPhone, facilitant ainsi le passage d’un appareil à un autre. L’API Protected Content garantit la confidentialité des contenus, empêchant la copie ou le partage d’écran.

Autres nouveautés notables

Parmi les ajouts : Look to Scroll pour faire défiler les contenus avec les yeux, déverrouillage de l’iPhone en portant Vision Pro, transfert d’appels, et prise en charge des dossiers Home View. Enfin, Apple Intelligence évolue avec des mises à jour d’Image Playground et le support de nouvelles langues : français, allemand, italien, japonais, coréen et espagnol.

visionOS 26 est déjà disponible en version bêta développeur, avec une sortie générale prévue pour l’automne 2025.