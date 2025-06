iPhone 17 : dix-sept raisons de l’attendre

La feuille de route d’Apple pour ses iPhone s’étend sur plusieurs années, avec un travail simultané sur plusieurs générations en collaboration avec ses fournisseurs. L’iPhone 17 ne fait pas exception, et nous avons déjà un aperçu convaincant de ce que la gamme 2025 pourrait nous réserver.

Un iPhone 17 Air repensé

Apple préparerait un tout nouveau modèle nommé iPhone 17 Air, avec un design beaucoup plus fin, un seul capteur photo à l’arrière placé dans une barre horizontale, et une Dynamic Island plus étroite. Il remplacerait probablement le modèle Plus, avec un écran de 6,6 pouces, un châssis en aluminium, la puce A19, le modem Apple C1, un bouton Action, un bouton Caméra, et un capteur selfie 24 Mpx.

Un châssis en aluminium pour toute la gamme

Apple envisagerait de revenir à un design tout aluminium pour tous les modèles d’iPhone 17, Pro compris. Ce matériau, réservé jusque-là aux modèles d’entrée de gamme, marquerait le retour d’une uniformité dans la conception.

Nouveau module photo pour les modèles Pro

Les iPhone 17 Pro bénéficieraient d’une refonte complète du bloc caméra. Finie la bosse carrée : place à une barre en aluminium assortie au dos de l’appareil. L’arrière serait en deux parties : aluminium en haut, verre en bas pour la recharge sans fil.

Des écrans plus grands

Les modèles standards adopteraient enfin les dimensions d’écran plus généreuses des modèles Pro : 6,27 pouces pour l’iPhone 17, et une nouvelle taille pour l’iPhone 17 Plus/Air.

ProMotion à 120 Hz pour tous

Apple prévoirait d’introduire ProMotion sur tous les modèles, avec une fréquence allant de 1 Hz à 120 Hz. Cela permettrait un écran toujours allumé sur les modèles non-Pro, mais certains leakers parlent encore d’un affichage fixe à 120 Hz pour préserver une distinction avec les Pro.

Une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

Les modèles Pro intégreraient la première puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, offrant des débits plus rapides, une latence réduite, et une meilleure stabilité sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.

Téléobjectif 48 Mpx

L’iPhone 17 Pro proposerait un téléobjectif 48 Mpx, avec un zoom 3,5x (85 mm) plus adapté aux portraits, et une meilleure gestion du recadrage numérique pour simuler des focales plus longues avec peu de perte.

Enregistrement vidéo 8K

Avec un triple module photo à 48 Mpx, l’iPhone 17 Pro pourrait enfin proposer l’enregistrement vidéo 8K, ce qui permettrait par exemple de filmer au grand angle et de recadrer en 4K sans perte.

Caméra selfie 24 Mpx

Toute la gamme iPhone 17 bénéficierait d’un capteur frontal 24 Mpx avec lentille à six éléments, pour des selfies plus détaillés et une meilleure qualité d’image, notamment lors des recadrages.

Écran anti-reflets plus résistant aux rayures

Un nouvel écran anti-reflets et plus résistant aux rayures serait introduit, surpassant même le Ceramic Shield actuel. Il n’est pas exclu qu’Apple adopte la technologie Gorilla Glass Armor utilisée par Samsung.

Plus de mémoire vive

Les modèles Pro passeraient à 12 Go de RAM, contre 8 Go sur la génération précédente. Certains analystes estiment que toute la gamme pourrait bénéficier de cette augmentation, ce qui améliorerait le multitâche et les performances d’Apple Intelligence.

Dynamic Island plus fine sur le Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max intègrerait une Dynamic Island plus étroite grâce à une nouvelle technologie de lentille baptisée metalens, plus fine et plus précise que les lentilles classiques.

Nouvelle puce A19

Toute la gamme devrait profiter de la nouvelle puce A19, gravée en 3 nm (procédé N3P de TSMC), avec meilleure efficacité énergétique et densité de transistors accrue.

Meilleure dissipation thermique

Apple introduirait un système de chambre à vapeur pour mieux dissiper la chaleur, présent sur tous les modèles, et déjà utilisé sur plusieurs smartphones Android haut de gamme.

Recharge sans fil inversée

Les modèles Pro pourraient bénéficier d’une recharge sans fil inversée (jusqu’à 7,5 W) pour recharger des accessoires comme les AirPods ou l’Apple Watch.

Batterie plus grande sur le Pro Max

Le Pro Max serait légèrement plus épais (8,725 mm contre 8,25 mm), ce qui permettrait une batterie plus grande et une autonomie améliorée.

MagSafe Qi 2.2 jusqu’à 50 W

Les iPhone 17 seraient les premiers à prendre en charge la norme Qi 2.2, avec une recharge sans fil pouvant aller jusqu’à 50 W. À cela s’ajouteraient un meilleur alignement magnétique et une efficacité accrue par rapport à la norme Qi 2.0.

Apple devrait dévoiler officiellement la gamme iPhone 17 autour de mi-septembre 2025.