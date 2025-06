iOS 26 : ce qu’il faut retenir du nouveau système d’exploitation d’Apple

Apple a récemment levé le voile sur une évolution majeure de son écosystème mobile avec iOS 26, marquée par deux axes forts : l’intégration poussée de l’intelligence artificielle, baptisée Apple Intelligence, et une refonte graphique ambitieuse appelée Liquid Glass.

Cette nouvelle interface visuelle mise sur des effets de transparence inspirés du verre, adaptables au fond d’écran, à la taille de l’appareil et aux interactions tactiles, rappelant le design fluide de VisionOS.

Nombreuses améliorations

Le système introduit de nombreuses améliorations à commencer par l’écran de verrouillage, désormais plus intelligent avec des fonds dynamiques et une heure qui s’ajuste à l’image de fond. L’effet 3D automatique sur les photos, généré par le neural engine, renforce l’immersion.

L’appareil photo est simplifié, avec deux modes principaux (photo et vidéo) accessibles en un geste, tandis que les options avancées apparaissent via un swipe latéral ou vertical.

L’app Photos accueille de nouveaux onglets (Favoris, Collection) et permet d’ajouter un effet 3D aux images. Safari introduit un affichage bord-à-bord avec une barre d’adresse réduite et discrète.

FaceTime évolue avec une page d’accueil modernisée, la possibilité d’envoyer des messages vidéo, et une interface plus contextuelle en appel.

CarPlay, lui, propose un mode clair/sombre et une meilleure intégration des widgets.

L’app Téléphone filtre désormais les appels, affiche les messages vocaux en transcription et gère les mises en attente automatiquement.

Messages gagne en personnalisation avec des fonds de conversations, la création de sondages, l’intégration d’Apple Cash et un meilleur tri contre le spam.

Parmi les autres nouveautés : la génération d’emojis personnalisés, la traduction en temps réel dans FaceTime, Apple Music ou les appels, des transitions musicales automatiques, une app Gaming centralisée, une navigation plus intelligente via Plans, un suivi de commandes via Apple Pay, et un accès plus pratique à ses documents et à l’analyse d’images grâce à Visual Intelligence.