OpenAI doit désormais conserver les conversations supprimées de ChatGPT

OpenAI se retrouve contraint par la justice américaine de conserver indéfiniment les conversations supprimées sur ChatGPT, une mesure exceptionnelle découlant du procès en cours intenté par le New York Times pour violation de droits d’auteur.

Revirement

Ce revirement suspend la politique habituelle de suppression définitive des données sous 30 jours après une demande de l’utilisateur. Désormais, toutes les conversations, y compris celles effacées manuellement ou prévues pour suppression selon les lois sur la protection des données, doivent être préservées sans limite de durée – une décision que Brad Lightcap, directeur des opérations d’OpenAI, qualifie d’« abus ».

Lightcap dénonce une atteinte aux normes de confidentialité établies, estimant que cette exigence affaiblit les garanties de protection des données personnelles. OpenAI a annoncé faire appel, jugeant la décision incompatible avec ses engagements envers la vie privée des utilisateurs.

Sam Altman, PDG de l’entreprise, a lui aussi exprimé sa vive opposition, soulignant que cette injonction crée un précédent dangereux.

La mesure concerne les utilisateurs des offres gratuites, Pro, Plus et Team de ChatGPT, mais pas ceux de ChatGPT Enterprise, Education ou bénéficiant d’un accord explicite de non-conservation. OpenAI précise que les données conservées ne seront accessibles qu’à une équipe restreinte de juristes et de spécialistes de la sécurité, dans un cadre strictement encadré.

À l’origine de ce contentieux, le New York Times reproche à OpenAI et Microsoft d’avoir utilisé ses contenus sans autorisation pour entraîner leurs modèles.

Le journal estime que la préservation de toutes les données, même supprimées, pourrait permettre de recueillir des éléments de preuve. Cette affaire met en lumière la tension croissante entre défense des droits d’auteur et respect de la vie privée dans l’univers de l’IA.