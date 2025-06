PlayStation ajoute le support d’Apple Pay pour les achats sur les PS4 et PS5

Sony a confirmé aujourd’hui que les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais utiliser Apple Pay pour effectuer leurs achats sur le PlayStation Store via les consoles PS4 et PS5. Cette fonctionnalité était en cours de déploiement pour les utilisateurs de PlayStation 5 depuis quelques semaines, mais elle est désormais accessible de manière plus large et inclut également la PlayStation 4.

Comment utiliser Apple Pay sur votre PlayStation ?

L’utilisation d’Apple Pay est particulièrement intéressante, car elle permet de réaliser des achats directement depuis l’interface du téléviseur sur les consoles PS4 et PS5. Pour ce faire, il suffit d’ajouter un jeu à votre panier puis de procéder au paiement.

À l’étape du paiement, sélectionnez l’option Apple Pay. La PlayStation affichera alors un code de paiement Apple (similaire à un QR code spécifique à Apple) que vous pouvez scanner avec votre iPhone ou votre iPad. Le paiement devra ensuite être confirmé par authentification biométrique (Face ID ou Touch ID).

Une méthode de paiement pratique et sécurisée

Apple a intégré cette forme de paiement avec la mise à jour iOS 18 l’année dernière. Cette méthode est également compatible avec les achats effectués via des navigateurs tiers tels que Chrome et Firefox.

Sur les consoles de Sony, Apple Pay vient s’ajouter aux autres moyens de paiement disponibles tels que PayPal et les cartes bancaires traditionnelles. L’utilisation d’Apple Pay offre un moyen plus sécurisé et plus pratique pour régler vos achats, sans avoir à saisir vos informations de carte bancaire.