Sony WH-1000XM6 : un casque à réduction de bruit avec un design pliable

Sony vient d’annoncer son nouveau casque sans fil à réduction de bruit active, le WH-1000XM6. Bonne nouvelle : l’entreprise a réintroduit le design pliable qui avait disparu sur le précédent modèle, le WH-1000XM5. Moins bonne nouvelle : Sony continue d’utiliser une convention de nommage qui rappelle davantage une imprimante matricielle des années 70 qu’un casque audio.

Un design repensé et plus pratique

Le casque WH-1000XM6 se replie désormais facilement et se range dans un nouvel étui doté d’une fermeture magnétique, plus compact et plus pratique pour les déplacements que l’étui du XM5 avec fermeture éclair. Le design global reste similaire, mais Sony affirme que ce modèle offre une réduction de bruit nettement améliorée, un mode Ambiant Sound (transparence) supérieur et une qualité audio optimisée.

Des performances accrues grâce au nouveau processeur QN3

La performance améliorée en réduction de bruit repose sur le nouveau processeur HD Noise Cancelling Processor QN3 de Sony, qui fonctionne avec un réseau étendu de 12 microphones — 1,5 fois plus nombreux que sur le modèle précédent. Selon la marque, ce processeur est sept fois plus rapide que son prédécesseur, ce qui permet une adaptation en temps réel plus précise du bruit ambiant.

Nouvelles fonctionnalités logicielles et LE Audio

Sony introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités logicielles, dont le Scene-based Listening, qui ajuste automatiquement les paramètres en fonction de votre activité et de votre environnement. Le casque prend également en charge le standard LE Audio avec Auracast, pour des capacités d’écoute en diffusion.

Autonomie et charge rapide

L’autonomie du WH-1000XM6 reste inchangée par rapport au WH-1000XM5, avec 30 heures d’utilisation annoncées. Sony précise toutefois qu’une charge rapide de seulement trois minutes permet jusqu’à trois heures d’écoute. Il est aussi possible d’utiliser le casque tout en le rechargeant.

Collaboration avec des ingénieurs du son reconnus

Sony indique avoir travaillé en collaboration avec des ingénieurs de studios prestigieux tels que Sterling Sound, Battery Studios et Coast Mastering, pour affiner et optimiser le profil sonore du casque.

Prix et disponibilité

Le principal point négatif semble être le prix : le WH-1000XM6 est commercialisé à 449 euros, soit 50 euros de plus que le modèle précédent. Reste à savoir si les améliorations apportées justifient cette augmentation tarifaire. Ces casques restent après tout principalement en plastique.

Le WH-1000XM6 est disponible en noir, argent platine et bleu minuit, et peut être commandé directement sur le site de Sony ainsi que chez tous les principaux détaillants spécialisés en électronique.