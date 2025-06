iPhone 17 : puce A18 et 8 Go de RAM sur le modèle de base ?

Les dernières spécifications anticipées pour le modèle de base de l’iPhone 17 semblent assez décevantes. Selon une récente note de recherche de Jeff Pu, analyste chez GF Securities, le modèle le plus abordable de la gamme iPhone 17 serait équipé de la même puce A18 que celle utilisée dans l’iPhone 16. Cette puce continuera à être produite selon le procédé de fabrication N3E (3 nm, deuxième génération) de TSMC.

Différenciation accrue dans la gamme iPhone 17

Le très attendu modèle ultra-mince, l’iPhone 17 Air, devrait bénéficier d’une puce plus performante, l’A19, tandis que les modèles iPhone 17 Pro devraient embarquer la puce A19 Pro. Ces deux puces seront produites par TSMC selon le procédé N3P (3 nm, troisième génération).

Pu prévoit également que l’iPhone 17 de base conservera 8 Go de RAM, à l’instar de l’iPhone 16.

Vers 12 Go de RAM pour l’iPhone 17 Air et Pro

Le mois dernier, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo indiquait que l’iPhone 17 Air ainsi que les deux modèles Pro seraient tous équipés de 12 Go de RAM. Il ajoutait alors qu’Apple hésitait encore entre 8 Go et 12 Go pour le modèle de base. Si les informations de Pu sont exactes, Apple aurait finalement opté pour 8 Go.

Des évolutions mineures pour le modèle de base

Globalement, le modèle de base de l’iPhone 17 devrait constituer une mise à jour relativement mineure par rapport à l’iPhone 16. Les deux modèles devraient partager un design similaire. Parmi les nouveautés principales attendues, on note un écran à 120 Hz (contre 60 Hz actuellement) et une caméra frontale de 24 mégapixels (contre 12 mégapixels sur l’iPhone 16).

De plus, selon Ross Young, expert de l’industrie des écrans, l’iPhone 17 de base disposerait d’un écran légèrement plus grand, passant à 6,3 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16.

Apple devrait dévoiler la série complète des iPhone 17 en septembre prochain.