ChatGPT ajoute des intégrations avec Dropbox, Google Drive, Outlook...

OpenAI a récemment annoncé une série d’évolutions majeures pour ChatGPT, renforçant sa dimension professionnelle et son intégration au cœur des flux de travail en entreprise. Désormais, le modèle peut se connecter à une large gamme de services cloud, comme Dropbox, Google Drive, OneDrive, SharePoint ou encore Outlook et Microsoft Teams.

Grâce à ces intégrations, ChatGPT est capable d’accéder directement aux fichiers et documents stockés dans ces plateformes pour répondre de manière plus ciblée aux besoins des utilisateurs.

Compte rendus horodatés

Cela permet, par exemple, à un analyste financier d’exploiter des documents internes afin de rédiger une note stratégique ou une thèse d’investissement, le tout dans un environnement sécurisé respectant les contrôles d’accès établis par l’organisation.

Une autre avancée significative concerne la gestion des réunions : ChatGPT peut désormais enregistrer, transcrire et synthétiser les échanges en produisant des comptes rendus horodatés, des suggestions d’actions, ou encore des documents directement exploitables dans l’outil Canvas.

Cette fonctionnalité répond à une demande croissante dans les entreprises pour une automatisation intelligente des réunions.

Parallèlement, OpenAI étend les capacités de recherche avancée avec l’arrivée de connecteurs en bêta pour des outils comme HubSpot ou Linear, ainsi qu’un accès plus poussé aux données via le protocole MCP. Ces nouveautés sont réservées aux abonnés Pro, Team et Enterprise.