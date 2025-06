iPhone 17 : à quelles tailles d’écrans s’attendre ?

La gamme des iPhone 17 comprendra quatre modèles, dont deux avec des tailles d’écran totalement nouvelles. On parle souvent de l’iPhone 17 Air, mais le modèle standard de l’iPhone 17 aura aussi droit à un changement notable de taille d’écran.

Rappel des nouvelles tailles prévues

Même si la plupart des rumeurs se concentrent sur l’iPhone 17 Air, l’analyste spécialisé dans les écrans Ross Young a récemment réaffirmé les tailles attendues pour toute la gamme iPhone 17, offrant ainsi une bonne occasion de rappeler ce que proposera le modèle d’entrée de gamme d’Apple.

Le futur iPhone 17 proposera un écran plus grand, de 6,27 pouces, une taille équivalente à celle de l’actuel iPhone 16 Pro. Pour rappel, les modèles 16 Pro et Pro Max avaient déjà bénéficié d’écrans plus grands, alors que les versions standard et Plus restaient inchangées.

Voici les tailles d’écrans attendues pour la gamme iPhone 17 :

iPhone 17 : écran de 6,27 pouces (contre 6,12 pouces actuellement).

: écran de 6,27 pouces (contre 6,12 pouces actuellement). iPhone 17 Air : écran de 6,55 pouces.

: écran de 6,55 pouces. iPhone 17 Pro : écran de 6,27 pouces, identique à celui de l’iPhone 16 Pro.

: écran de 6,27 pouces, identique à celui de l’iPhone 16 Pro. iPhone 17 Pro Max : écran de 6,86 pouces, inchangé par rapport à l’iPhone 16 Pro Max.

Apple arrondit généralement ces tailles à 6,3 pouces pour l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro, et à 6,9 pouces pour l’iPhone 17 Pro Max. Quant à l’iPhone 17 Air, la taille officielle devrait être arrondie à environ 6,6 pouces, légèrement plus petite que l’écran de 6,7 pouces de l’iPhone 16 Plus qu’il remplacera.

Peu de changements pour l’iPhone 17 standard

Hormis ce changement de taille, l’iPhone 17 devrait être le modèle avec le moins d’évolutions significatives en 2025. Les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Air, eux, devraient adopter un nouveau module photo arrière horizontal. En revanche, le design de la caméra de l’iPhone 17 standard restera identique à celui de l’iPhone 16.

Les nouveautés attendues pour l’ensemble de la gamme

Malgré ces évolutions limitées, plusieurs améliorations notables sont attendues sur toute la gamme :

Le taux de rafraîchissement 120Hz ProMotion , qui pourrait enfin être généralisé à tous les modèles d’iPhone 17.

, qui pourrait enfin être généralisé à tous les modèles d’iPhone 17. Une caméra selfie améliorée, avec un capteur de 24 mégapixels .

. Une nouvelle puce plus rapide, l’A19.