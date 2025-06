Siri : la nouvelle génération serait « au niveau » de ChatGPT

Apple a de grands projets pour améliorer Siri dans les années à venir, selon un rapport publié par Mark Gurman et Drake Bennett de Bloomberg.

Siri, un vrai concurrent de ChatGPT ?

Certains dirigeants d’Apple pousseraient actuellement pour transformer Siri en un véritable concurrent de ChatGPT. Une nouvelle version, sous forme de chatbot avancé, aurait fait des progrès significatifs lors des tests ces six derniers mois. Certains cadres estimeraient même que cette version serait désormais « au niveau » des dernières itérations de ChatGPT. Apple envisagerait également de permettre à Siri d’accéder à internet pour collecter et synthétiser des données provenant de sources multiples, tout comme le fait ChatGPT.

Une refonte totale de l’architecture de Siri

Apple disposerait désormais d’équipes spécialisées en intelligence artificielle à Zurich, où les employés travaillent sur une toute nouvelle architecture logicielle pour Siri. Ce nouveau « modèle monolithique » serait entièrement construit sur un moteur de type LLM (grand modèle de langage), destiné à remplacer l’architecture actuelle, jugée hybride et fragmentée à cause des multiples ajouts successifs au fil des années. Ce modèle permettrait à Siri d’être plus conversationnel et meilleur dans la synthèse d’informations.

Alternatives futures : Google Gemini et Perplexity

La technologie Google Gemini devrait être intégrée à iOS 19 comme alternative à ChatGPT au sein de Siri. Par ailleurs, Apple discuterait aussi avec Perplexity afin d’ajouter leur service d’IA comme une autre option potentielle à l’avenir, tant pour Siri que pour la recherche via Safari.