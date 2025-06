Apple Vision Pro : visionOS 3 permettra aux utilisateurs de scroller avec leurs yeux

Les utilisateurs de l’Apple Vision Pro pourraient bientôt pouvoir faire défiler (scroller) le contenu simplement avec leurs yeux, selon Bloomberg. Apple travaille actuellement sur une fonctionnalité de visionOS 3 qui supprimerait le besoin d’utiliser des gestes manuels pour naviguer sur les sites web, lire du contenu et plus encore.

Une navigation encore plus intuitive

Actuellement, le Vision Pro permet déjà de naviguer en regardant un élément et en effectuant un geste avec la main pour le sélectionner. Le défilement par les yeux serait donc une extension naturelle de cette fonction existante. Apple prévoit d’ajouter le défilement oculaire à toutes les applications intégrées du Vision Pro, et développe également des API pour que les développeurs puissent intégrer cette fonctionnalité dans leurs propres applications.

Une technologie basée sur le suivi oculaire

Le Vision Pro est équipé de plusieurs caméras destinées au suivi des yeux et à la reconnaissance de l’iris, utilisée pour l’authentification biométrique. Apple a déjà expérimenté le suivi oculaire sur d’autres appareils : une fonction d’accessibilité sur l’iPhone et l’iPad permet déjà aux utilisateurs de déplacer un pointeur à l’écran grâce au mouvement de leurs yeux. Avec cette option, il est possible de naviguer en regardant et de sélectionner une action en fixant simplement son regard.

Le firmware visionOS 3 devrait être présenté officiellement lors de la Worldwide Developers Conference, qui débute le lundi 9 juin prochain.