Pas d’iOS 19 : Apple passerait directement à iOS 26

Avec la grande refonte graphique attendue cette année, Apple prévoit de renommer l’ensemble de ses systèmes d’exploitation, rapporte Bloomberg. Désormais, les systèmes iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et visionOS seront identifiés par l’année, et non plus par leur numéro de version. Ainsi, nous n’aurons pas droit à un iOS 19, mais directement à iOS 26.

Un nouveau schéma de nommage plus cohérent

Ainsi, à la place d’iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 et visionOS 3, nous verrons arriver iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 et visionOS 26.

Ce changement permettra d’uniformiser les noms à travers les différents systèmes, au lieu d’avoir des numéros de versions dispersés qui ne correspondent pas entre eux. Apple adopte un système de numérotation inspiré du secteur automobile, choisissant le numéro de l’année à venir. Ainsi, ce sera iOS 26 au lieu d’iOS 25, l’OS couvrant à la fois l’année 2025 et 2026.

Une identité visuelle unifiée inspirée de visionOS

Ce changement de nom reflète l’ambition d’Apple de proposer une expérience utilisateur plus homogène à travers ses différents appareils. Une nouvelle identité visuelle inspirée de visionOS sera déployée sur iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS.

Apple annoncera officiellement ce nouveau schéma lors de la Worldwide Developers Conference, qui débutera le lundi 9 juin.