iPhone de 2027 : Apple envisagerait une mémoire avancée dédiée à l’IA

Apple préparerait plusieurs innovations technologiques pour marquer les 20 ans de l’iPhone, et l’une d’elles pourrait être l’adoption de la mémoire Mobile High Bandwidth Memory (HBM), selon un rapport de ETNews.

Une mémoire ultra-rapide issue des serveurs IA

La HBM est un type de mémoire DRAM qui empile les puces verticalement et les relie via de minuscules interconnexions appelées Through-Silicon Vias (TSV), augmentant considérablement la vitesse de transmission des données. Elle est principalement utilisée aujourd’hui dans les serveurs d’intelligence artificielle, et surnommée mémoire IA en raison de sa capacité à traiter les données AI en complément des GPU.

La version mobile de la HBM est conçue pour offrir un débit élevé tout en limitant la consommation énergétique et l’encombrement physique, ce qui la rend idéale pour les appareils comme l’iPhone. Apple envisagerait de relier cette mémoire à ses unités GPU afin de renforcer les capacités d’intelligence artificielle directement sur l’appareil.

Un levier pour l’IA embarquée

Cette technologie pourrait être essentielle pour exécuter de grands modèles d’IA en local, tels que des modèles de langage ou des tâches avancées de vision par ordinateur, sans impacter l’autonomie ou introduire de latence.

Le rapport indique qu’Apple aurait déjà discuté avec des fournisseurs majeurs comme Samsung Electronics et SK hynix, qui développent leurs propres versions de HBM mobile. Samsung utiliserait une méthode appelée VCS (Vertical Cu-post Stack), tandis que SK hynix opterait pour une technique baptisée VFO (Vertical wire Fan-Out). Les deux entreprises visent une production de masse après 2026.

Des défis techniques à surmonter

La fabrication de la HBM mobile est nettement plus coûteuse que celle de la mémoire LPDDR actuelle. Elle pourrait aussi poser des contraintes thermiques dans des appareils aussi fins que l’iPhone, et nécessite un conditionnement 3D complexe avec une gestion rigoureuse des rendements.

Si Apple intègre cette technologie à sa gamme d’iPhone en 2027, cela constituerait une nouvelle avancée significative pour marquer l’anniversaire de l’iPhone, déjà annoncé comme doté d’un écran bord à bord incurvé sur les quatre côtés.