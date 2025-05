Les meilleures applications à essayer en 2025

Ces dernières années, nous avons exploré une grande variété d’applications. Si certaines n’ont pas répondu à nos attentes, d’autres nous ont surprises par leur polyvalence et leur utilité. Au fil de ce parcours, nous avons découvert des applications fantastiques, dont beaucoup sont devenues mes outils quotidiens.

Un marché en évolution

De plus, ce ne sont pas seulement des applications que j’utilise occasionnellement ; ce sont des outils qui ajoutent véritablement de la valeur à ma vie. Qu’il s’agisse de gérer les tâches, de voyager, d’améliorer la santé ou de booster la productivité, ces applications ont fait leurs preuves à maintes reprises.

Dans cet article, on vous présente les applications qui ont gagné une place permanente sur mon écran d’accueil. Que vous souhaitiez améliorer vos habitudes, mieux vous organiser ou essayer quelque chose de nouveau, ces applications ont le potentiel de faire une réelle différence !

Alors, sans plus tarder, voici les outils qui pourraient tout changer pour vous en 2025…

1. Setapp

Je voulais commencer cette liste avec Setapp, que j’utilise comme client payant depuis toute l’année dernière.

Setapp est comme Netflix, mais pour les applications macOS et iOS. Je paie un forfait mensuel de 10 euros, ce qui me donne accès à plus de 250 applications. Il existe également une option plus abordable.

L’abonnement donne accès à des applications exceptionnelles comme Spark Mail, Craft, et bien d’autres.

Quand j’ai découvert Setapp, je ne savais pas trop quoi en penser, mais j’ai décidé de l’essayer gratuitement pendant 7 jours et j’ai été conquis. Non seulement il me donne accès à des applications fantastiques, mais il m’aide aussi à gérer mon activité secondaire.

L’application propose une large gamme de logiciels, allant de l’optimisation aux applications de travail, de créativité, de développement et d’IA. En parlant d’IA, si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, l’application intègre un assistant IA. Indiquez-lui simplement votre recherche et il essaiera de vous trouver une application correspondante. C’est une fonctionnalité que j’utilise beaucoup, surtout lorsque je suis pressé.

2. Awesome Habits

Comme c’est la nouvelle année, j’ai décidé de placer Awesome Habits en deuxième position de cette liste. Awesome Habits est la première application de cette liste que j’ai découverte grâce à Setapp.

Je n’ai jamais été du genre à suivre mes habitudes. J’ai essayé de nombreuses applications au fil des ans. Cependant, la plupart d’entre elles ne fonctionnaient pas et, au bout de quelques semaines, j’ai abandonné.

C’est jusqu’à ce que je découvre Awesome Habits, une application que j’utilise pour suivre mes habitudes depuis presque un an. Awesome Habits est la première application que je n’ai pas abandonnée, et je pense que c’est principalement grâce à son interface et à sa simplicité.

J’aime le fait de pouvoir synchroniser l’application avec Apple Health, ce qui me permet de suivre automatiquement mes objectifs de remise en forme tels que les pas et les minutes d’exercice.

L’application est disponible sur macOS, iOS et watchOS. L’avoir sur mon Apple Watch est un atout majeur : elle me permet de cocher des éléments de ma liste sans utiliser mon téléphone.

3. Endel

Endel est une application audio qui crée des ambiances sonores personnalisées adaptées à vos activités. Grâce à l’intelligence artificielle, elle vous aide à améliorer votre concentration, votre sommeil, votre détente et à vous motiver dans vos activités.

En tant que personne ayant un style de vie chargé, c’est vraiment un changement de donne ! Pour commencer, Endel m’aide à me concentrer. Je peux soit écouter des ambiances sonores conçues pour m’aider à me concentrer, lancer une séance chronométrée ou un minuteur, ce qui est parfait pour quelqu’un qui utilise la technique Pomodoro.

L’application peut aussi aider à se détendre. Prendre les transports en commun peut parfois être stressant, et comme je les utilise pour aller et revenir du travail, je sais très bien ce que cela peut représenter. Je trouve qu’Endel m’aide à m’éloigner de l’agitation d’un wagon de train bondé, ce qui m’aide à bien démarrer la journée. J’aime aussi utiliser Endel quand je vais me promener pendant ma pause, car cela me permet d’être en forme pour l’après-midi.

Endel est également idéal pour dormir et, mieux encore, vous pouvez régler Endel pour qu’il s’éteigne après un certain temps afin qu’une fois que vous vous endormez, vous ne le laissiez pas fonctionner toute la nuit, ce que vous pouvez faire si c’est ce que vous préférez.

Endel fonctionne également avec des activités. J’aime me promener pendant mes pauses au travail, car c’est une excellente excuse pour faire quelques pas et m’éloigner de l’écran d’ordinateur. Lorsque je marche, les paysages sonores réagissent à mes pas, ce qui, je trouve, est une fonctionnalité fantastique : cela me motive à faire de longues promenades et rend le son plus interactif.

Endel est disponible sur une large gamme de plateformes, notamment iOS, Android, watchOS, WearOS, Mac, Alexa et même des plateformes de streaming musical si vous souhaitez simplement écouter !

En bref

Il existe de nombreuses applications que j’utilise tout au long de la journée, mais dans cet article, j’ai décidé de partager six des applications les moins discutées que j’utilise quotidiennement et qui font vraiment une différence dans ma vie.