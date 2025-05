Le Game Pass ouvre une section dédiée au rétrogaming avec des dizaines de jeux

Depuis le début de l’année, le Game Pass de Microsoft s’est largement enrichi avec des titres majeurs tels que South of Midnight, Avowed, DOOM: The Dark Age, Oblivion Remastered, Expedition 33, Towerborne ou encore Blue Prince. Et ce n’est pas fini : d’autres poids lourds, comme Metaphor: ReFantazio ou Alters, sont attendus très prochainement.

58 jeux rétro

Si le service peine encore à faire exploser son nombre d’abonnés, il s’impose clairement comme une référence qualitative dans le paysage du jeu vidéo par abonnement. Microsoft ne relâche pas ses efforts pour séduire davantage et vient de frapper un nouveau coup en intégrant une large sélection de jeux rétro via l’initiative Retro Classics.

Cette nouvelle offre regroupe 58 jeux issus du catalogue Activision, dont des titres emblématiques comme Commando, Grand Prix, Kaboom!, Mech Warrior 2: 31st Century Combat ou encore Pitfall!. Le tout résulte d’un partenariat avec Antstream Arcade, une plateforme spécialisée dans le jeu rétro en streaming.

Ces titres sont accessibles sur Xbox et PC via Game Pass, Game Pass Ultimate et Xbox Cloud Gaming. Cette incursion dans le rétro permet non seulement de redécouvrir les racines du jeu vidéo, mais aussi de mesurer l’impressionnante évolution technique du média.

Par ailleurs, Microsoft prévoit déjà d’élargir la sélection avec des classiques de Blizzard, ce qui fera grimper le total de Retro Classics à plus de 100 jeux. Une aubaine pour les nostalgiques comme pour les curieux.