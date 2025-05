Microsoft affirme « Nous sommes plus rapides qu’un Mac » dans sa dernière publicité Windows

Microsoft vient de publier une nouvelle publicité sur YouTube avec le slogan « Nous sommes plus rapides qu’un Mac ».

Des performances supérieures revendiquées face au MacBook Air

Dans cette vidéo, Microsoft affirme que les PC Windows haut de gamme portant le label Copilot+ sont jusqu’à 58 % plus rapides que le MacBook Air équipé d’une puce M3 de génération précédente, selon les résultats obtenus au test de benchmark multicœur Cinebench 2024. Cependant, ces chiffres remontent à mai 2024, et doivent donc être pris avec précaution.

Bien que la publicité compare un MacBook Air plus ancien, Microsoft indique en petits caractères que certains PC Copilot+ restent également plus rapides que les modèles les plus récents du MacBook Air avec la puce M4, selon ce même test Cinebench 2024.

Les PC Windows testés face aux MacBook récents

Parmi les modèles testés figurent notamment le Yoga Slim 7x de Lenovo équipé du processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm, le Surface Laptop de Microsoft doté lui aussi du Snapdragon X Elite, ainsi que l’OmniBook Ultra 14 de HP propulsé par un processeur Ryzen AI 9 HX 375 d’AMD.

L’efficacité énergétique : l’atout majeur des puces Apple M4

S’il est vrai que certains processeurs PC surpassent les puces Apple Silicon dans des tests spécifiques, Apple souligne que sa famille de puces M4 continue d’offrir des performances par watt exceptionnelles. Cette efficacité énergétique remarquable permet aux MacBook Air d’allier rapidité, autonomie prolongée et design ultra-fin sans ventilateur interne.

Enfin, il convient de rappeler que pour certains utilisateurs, choisir Windows à la place de macOS reste une décision déterminante.