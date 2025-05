Apple de nouveau sacrée marque la plus puissante au monde

Apple a été désignée pour la quatrième année consécutive comme la marque la plus valorisée au monde, selon l’édition 2025 du rapport BrandZ de Kantar. La marque est désormais estimée à 1 290 milliards de dollars, soit une progression annuelle de 28 %.

Apple domine le classement BrandZ 2025

Dans le classement mondial BrandZ Global Top 100, Apple conserve la première place grâce à une analyse complète de la performance de marque, mêlant résultats financiers et perception des consommateurs. Kantar s’appuie sur plus de 4,5 millions d’entretiens menés auprès de consommateurs dans 54 marchés et 522 catégories.

Selon le rapport, cette position dominante reflète la confiance durable des consommateurs, le positionnement premium de la marque et une diversification réussie entre matériel, logiciels et services. Apple représente à elle seule environ 12 % de la valeur totale du classement 2025, estimée à 10 700 milliards de dollars.

Une marque à la croisée du luxe et de la tech

Kantar souligne qu’Apple incarne deux des catégories connaissant la plus forte croissance : la technologie grand public (+46 %) et le luxe (+45 %). Ces secteurs surpassent des industries comme la finance, l’automobile ou les télécoms. Cette dynamique est notamment soutenue par la forte demande pour des produits haut de gamme comme les iPhone Pro ou l’Apple Watch Ultra.

Apple creuse l’écart avec les autres géants de la tech

Dans le classement, Apple devance largement ses principaux concurrents :

Google (2e, 944,1 milliards $)

Microsoft (3e, 884,8 milliards $)

Amazon (4e, 866,1 milliards $)

Nvidia (5e, 509,4 milliards $)

Avec une telle valorisation, Apple continue de consolider son statut de leader incontesté de la marque mondiale.