Amazon peut désormais livrer votre prochain iPhone par drone (Spoiler : aux US)

Si dans les années 1960, quelqu’un avait affirmé qu’un jour un robot volant pourrait livrer dans son jardin un ordinateur tenant dans une poche, cela aurait semblé tout droit sorti d’un épisode des Jetson. Pourtant, cette possibilité est désormais bien réelle.

Livraison par drone d’iPhone et d’autres produits Apple

Amazon a annoncé aujourd’hui avoir récemment obtenu l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis pour étendre son service de livraison par drone à plusieurs nouvelles catégories de produits, y compris les appareils Apple tels que les iPhone, AirPods et AirTags.

Le service Prime Air d’Amazon avait été lancé en 2022 avec la promesse d’une livraison dans un jardin ou à un emplacement précis en moins d’une heure.

Toutefois, ce service est actuellement limité à certaines zones des villes de Phoenix en Arizona et College Station au Texas, uniquement durant la journée et dans des conditions météorologiques favorables. La livraison par drone concerne uniquement les articles pesant jusqu’à 2,2 kg (5 livres). Par ailleurs, le lieu de livraison doit être dégagé de tout obstacle et accessible pour le drone.

Expansion future du service Prime Air

Bien que cette technologie innovante soit actuellement limitée à seulement deux villes américaines, Amazon promet de l’étendre progressivement à d’autres villes. L’entreprise prévoit également de lancer ce service au Royaume-Uni et en Italie, sous réserve d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires.