iOS 19 améliorera la fonction “Musique tactile” de l’iPhone de deux façons

iOS 18 a introduit une fonctionnalité d’accessibilité appelée Music Haptics (Musique tactile), qui s’avère utile pour les utilisateurs malentendants. Lorsque cette option est activée, le Taptic Engine de l’iPhone émet des vibrations et tapotements synchronisés avec l’audio d’une chanson diffusée sur Apple Music, Shazam et certaines applications tierces compatibles, à condition que l’appareil soit connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire.

Deux améliorations majeures avec iOS 19

Avec iOS 19, Musique tactile deviendra encore plus intéressant grâce à deux améliorations notables annoncées aujourd’hui par Apple. Premièrement, les utilisateurs pourront choisir de recevoir des retours haptiques uniquement sur les voix des morceaux. Deuxièmement, il sera possible d’ajuster l’intensité générale des tapotements, textures et vibrations.

Calendrier et compatibilité

Ces nouveautés devraient être disponibles avec iOS 19, qui sera présenté lors de la keynote WWDC 2025 le 9 juin, et dont le lancement officiel pour le grand public est prévu en septembre.

Music Haptics est compatible avec les iPhone 12 et modèles ultérieurs, à l’exception du dernier iPhone SE.