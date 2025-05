Les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2 dévoilées

La Nintendo Switch 2 s’annonce comme un véritable bond technologique par rapport à la génération précédente. Grâce aux révélations détaillées de Digital Foundry, les spécificités techniques de la nouvelle console hybride commencent à se préciser. Au cœur de cette machine repensée : des composants de dernière génération, notamment une puce conçue sur mesure par Nvidia.

Exit le Tegra X1 de la première Switch : la Switch 2 embarque désormais la puce Nvidia T239, développée exclusivement pour Nintendo. Cette nouvelle solution intègre huit cœurs ARM Cortex-A78C, reposant sur l’architecture ARMv8 64 bits avec extensions cryptographiques. Nintendo a prévu une gestion des ressources similaire à celle de la Switch actuelle : deux cœurs sont dédiés au système d’exploitation, laissant six cœurs aux jeux et applications (contre trois auparavant).

Architecture Ampere

La gestion du cache est elle aussi revue à la hausse : 64 Ko de cache L1 pour les instructions et autant pour les données, 256 Ko de cache L2 par cœur, ainsi qu’un cache L3 partagé de 4 Mo. Côté fréquence, le processeur affiche 1,1 GHz en mode portable, 998 MHz en mode docké ou performance, et peut atteindre jusqu’à 1,7 GHz en mode boost.

La Switch 2 passe à l’architecture Ampere de Nvidia – un saut générationnel majeur comparé à l’architecture Maxwell de la première console. Ce changement permet d’atteindre des performances graphiques impressionnantes : 3,072 TFLOPS en mode docké, 1,71 TFLOPS en mode portable, avec 1 536 cœurs CUDA (contre seulement 256 sur la Switch d’origine).

Les fréquences GPU varient selon le mode : 561 MHz en portable, contre 1 007 MHz en docké. Autre nouveauté marquante : le ray tracing. La Switch 2 serait capable d’atteindre 10 gigarays par seconde en mode portable, et 20 gigarays en mode docké.

La Switch 2 se dote de 12 Go de RAM LPDDR5X, répartis en deux modules de 6 Go. L’interface mémoire 128 bits offre une bande passante de 102 Go/s en mode docké, contre 68 Go/s en mode portable. Sur cette capacité totale, 9 Go sont réservés aux développeurs, tandis que 3 Go sont alloués au système. À titre de comparaison, la première Switch ne laissait que 3,2 Go pour les jeux.