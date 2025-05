Samsung dévoile son Galaxy S25 Edge

Samsung a levé le voile ce 13 mai à Séoul sur son nouveau fleuron, le Galaxy S25 Edge, un smartphone qui mise sur l’extrême finesse pour se démarquer dans un marché où les modèles haut de gamme deviennent de plus en plus épais.

Avec seulement 5,8 mm d’épaisseur et un poids de 163 grammes, ce nouveau venu entend redéfinir l’expérience du téléphone haut de gamme au format compact. Malgré son profil ultrafin, il intègre un écran de 6,7 pouces, affirmant sa volonté d’allier portabilité et performance.

Le châssis en titane de grade 5, combiné à un nouveau verre Gorilla Glass Ceramic 2, garantit robustesse et résistance aux torsions et aux rayures – un enjeu crucial pour un appareil aussi mince. Trois teintes mates sont proposées au lancement : Noir Absolu, Argent Lunaire et Bleu Arctique, avec un design aux flancs légèrement adoucis pour un confort d’utilisation prolongé.

Ecran QHD

L’écran Dynamic AMOLED 2X en définition QHD+ occupe plus de 90 % de la façade avant, avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz/

Côté performances, le Galaxy S25 Edge embarque la puce Snapdragon 8 Elite “for Galaxy”, gravée en 3 nm, épaulée par 12 Go de mémoire vive et un stockage UFS 4.1 de 256 ou 512 Go. L’intelligence artificielle embarquée prend en charge des fonctions avancées comme la dictée multimodale, la traduction en direct via la caméra ou encore la retouche photo locale, le tout sans nécessiter de connexion internet.

Le module photo a été rationalisé autour de deux capteurs principaux : un grand-angle de 200 mégapixels (f/1.7) avec zoom optique 2x, et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2).

Côté autonomie, la batterie de 3900 mAh représente la principale concession faite à la finesse. Samsung annonce jusqu’à 24 heures de lecture vidéo continue, avec une charge rapide à 45 W en filaire et 25 W en induction. À cela s’ajoutent des connexions à la pointe : 5G (sub-6 et mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, puce ultra large bande (UWB) et support double SIM hybride (nano SIM + eSIM).

Côté tarif, le Galaxy S25 Edge est proposé à 1 252 € pour la version 256 Go, et 1 372 € pour le modèle 512 Go. Les premières livraisons sont attendues dès le 30 mai.