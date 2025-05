Netflix retire ses contenus interactifs, dont Black Mirror: Bandersnatch

Netflix s’apprête à tourner définitivement la page de ses contenus interactifs. Après une première vague de suppressions, la plateforme va retirer les deux derniers titres encore disponibles dans cette catégorie : Black Mirror: Bandersnatch et Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend.

Disparition le 12 mai

Ces deux expériences, qui permettaient aux spectateurs de faire des choix influençant le déroulement de l’histoire, disparaîtront du catalogue à partir du 12 mai 2025.

Bien que Bandersnatch n’ait pas été la toute première incursion de Netflix dans l’interactivité, il s’était imposé comme un véritable jalon du genre, salué pour sa mise en scène ambitieuse, son interprétation solide et la complexité de sa structure narrative à embranchements.

Cette disparition marque l’aboutissement d’un virage stratégique amorcé par la plateforme dès l’an dernier, lorsque Netflix avait commencé à retirer la majorité de ses productions interactives.

Plutôt que de poursuivre dans cette voie, l’entreprise a choisi de concentrer ses efforts sur un autre terrain : le jeu vidéo. Elle mise désormais sur un écosystème ludique centré principalement sur les jeux mobiles – dont certains s’inspirent directement de ses séries à succès – et explore également les services de diffusion de jeux en direct, à la manière de Twitch.

En parallèle, l’interface de l’application Netflix a été retravaillée pour donner une place plus visible à cette nouvelle offre vidéoludique, marquant ainsi un repositionnement clair de la plateforme dans l’univers du divertissement interactif.