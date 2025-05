iPhone 17 Air : à quelle autonomie s’attendre ?

L’iPhone 17 Air, très attendu, devrait être le plus fin des iPhone jamais commercialisés, mais cette finesse extrême affectera-t-elle négativement l’autonomie de la batterie ? Voici un tour d’horizon des dernières rumeurs à ce sujet.

Une durée de vie de la batterie potentiellement réduite

Selon un récent rapport de Wayne Ma de The Information, l’iPhone 17 Air aurait une autonomie « inférieure » à celle des précédents modèles d’iPhone. Lors de tests internes réalisés par Apple, il aurait été établi que seulement 60 à 70 % des utilisateurs seraient en mesure d’utiliser leur iPhone 17 Air toute une journée avec une seule charge, contre 80 à 90 % pour les autres modèles d’iPhone.

D’après ce même rapport, cette autonomie réduite serait due principalement à la conception ultra-fine de l’appareil. L’analyste réputé de la chaîne d’approvisionnement Apple, Ming-Chi Kuo, affirme que l’iPhone 17 Air ne mesurerait que 5,5 mm à son point le plus fin, bien que le module photo arrière soit plus épais.

Un étui-batterie en option pour compenser

Afin de pallier cette autonomie réduite, Apple prévoirait de commercialiser une coque-batterie en option spécifiquement pour l’iPhone 17 Air.

Apple avait lancé pour la dernière fois une coque-batterie pour la gamme iPhone 11, suivie plus tard du MagSafe Battery Pack (aujourd’hui discontinué) pour les modèles à partir de l’iPhone 12. La nouvelle coque-batterie pour l’iPhone 17 Air rechargerait probablement l’appareil via son port USB-C.

Des avis contradictoires sur l’autonomie

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec cette analyse pessimiste.

En mars dernier, Mark Gurman de Bloomberg indiquait que l’autonomie de l’iPhone 17 Air serait « comparable à celle des iPhone actuels ». Selon lui, Apple aurait réalisé des optimisations matérielles et logicielles pour rendre l’appareil plus économe en énergie, sans toutefois donner plus de détails.

Trois éléments pourraient en effet contribuer à améliorer l’autonomie de l’iPhone 17 Air :

Une batterie haute densité .

. Le modem C1 d’Apple , très économe en énergie.

, très économe en énergie. L’absence de caméra Ultra Wide permettant d’intégrer une batterie légèrement plus grande à l’intérieur de l’appareil.

À titre d’exemple, l’iPhone 16e, équipé du modem C1, possède la meilleure autonomie jamais observée sur un iPhone doté d’un écran de 6,1 pouces. Il est toutefois nettement moins fin que ce que devrait être l’iPhone 17 Air.

Une incertitude persistante avant la sortie

En résumé, les rumeurs concernant l’autonomie de l’iPhone 17 Air restent contradictoires. L’appareil n’étant attendu qu’en septembre, de nouvelles informations pourraient émerger prochainement pour clarifier davantage cette question.