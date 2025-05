OpenAI souhaite réduire de moitié la part des revenus qu’elle reverse à Microsoft

Selon des documents financiers consultés par le média The Information, OpenAI prévoirait de réduire la part de ses revenus partagée avec Microsoft au cours des prochaines années.

Actuellement, la société verse environ 20 % de ses revenus à Microsoft, dans le cadre d’un accord en vigueur jusqu’en 2030. Mais OpenAI aurait informé ses investisseurs de son intention d’abaisser ce pourcentage à 10 %, et ce pour l’ensemble de ses partenaires commerciaux, y compris son principal bailleur de fonds.

Conserver le contrôle

Cette révision des modalités financières intervient alors qu’OpenAI opère un virage stratégique significatif : la société dirigée par Sam Altman ambitionne de transformer sa branche commerciale en Public Benefit Corporation (PBC), une structure hybride visant à équilibrer but lucratif et mission d’intérêt public.

En parallèle, l’organisation souhaite conserver le contrôle de sa structure mère à but non lucratif, ce qui maintient un modèle de gouvernance unique dans le paysage technologique mondial.

Rappelons que Microsoft a injecté plusieurs dizaines de milliards de dollars dans OpenAI, consolidant ainsi un partenariat étroit qui inclut un partage de revenus sur les produits et services liés à l’IA, des droits de propriété intellectuelle sur certaines innovations, ainsi qu’un accès exclusif aux modèles et API d’OpenAI via sa plateforme cloud Azure.

Malgré cette collaboration stratégique, Microsoft n’a pas encore validé la nouvelle structure juridique proposée par OpenAI.