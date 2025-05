IA : Grok intègre désormais la reconnaissance visuelle et la commande vocale sur iOS

xAI vient d’ajouter une fonction vocale à son chatbot Grok, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité appelée Grok Vision, permettant aux utilisateurs d’interagir avec leur environnement via la caméra de leur smartphone. À l’image de ChatGPT et Google Gemini, Grok peut désormais analyser ce que voit votre téléphone et répondre en temps réel.

Reconnaissance visuelle avec Grok Vision

Avec Grok Vision, les utilisateurs d’iPhone peuvent simplement pointer leur caméra vers un objet et demander : « Qu’est-ce que je regarde ? ». Le chatbot répondra vocalement en apportant une réponse adaptée au contexte. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur l’application Grok pour iOS, mais les utilisateurs Android devront patienter encore un peu.

Mode vocal multilingue

En plus de la reconnaissance visuelle, la nouvelle fonction vocale permet maintenant des échanges audio multilingues, offrant la possibilité de discuter avec Grok dans plusieurs langues. Une fonction de recherche en temps réel a également été intégrée, permettant au chatbot de fournir des réponses instantanées avec des informations actualisées.

Une mémoire améliorée pour Grok

Ces améliorations font suite au lancement récent d’une fonctionnalité de mémoire avancée pour Grok, qui permet au chatbot de se souvenir des interactions précédentes — notamment des préférences des utilisateurs et des questions déjà posées — afin d’offrir des réponses et des suggestions encore plus personnalisées.

Studio : un nouvel espace de création

xAI a récemment lancé une première version de Studio, un espace de travail dédié à la création de documents et de code, comparable à la fonction Canvas de ChatGPT. Studio s’ouvre dans une fenêtre séparée, offrant ainsi un environnement mieux adapté et concentré sur la création de contenus.

Grok est disponible gratuitement dès maintenant sur l’App Store.