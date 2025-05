OpenAI (ChatGPT) renonce à devenir une société à but lucratif

Un virage à 180 degrés. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé que l’entreprise ne poursuivrait finalement pas son projet de transition vers un modèle entièrement lucratif. Une décision annoncée après une série d’échanges avec des acteurs de la société civile ainsi qu’avec les procureurs généraux de Californie et du Delaware.

Controverse avec Elon Musk

Dans une note adressée aux employés – également publiée sur le site de l’organisation – Altman déclare : « Nous avons pris la décision de rester une société à but non lucratif. » OpenAI continuera donc à fonctionner sous son modèle hybride actuel : une organisation mère à but non lucratif supervise une filiale commerciale.

Altman avait jusqu’ici soutenu qu’un modèle lucratif était indispensable pour attirer les ressources colossales nécessaires à cette ambition. Ce revirement marque donc la fin d’un débat interne qui faisait également écho à une controverse plus large, largement alimentée par l’un des cofondateurs d’OpenAI : Elon Musk.

Co-fondateur d’OpenAI en 2015, Musk avait claqué la porte en 2018, dénonçant des désaccords sur la direction prise par l’organisation. À l’origine, OpenAI avait été fondée comme une entité strictement non lucrative, militante de l’open source, avec une mission affirmée : « assurer que l’intelligence artificielle profite à toute l’humanité ».

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, qui a propulsé OpenAI sur le devant de la scène mondiale, Musk n’a cessé de critiquer ce qu’il considère comme une trahison des principes fondateurs. Il reproche à ses anciens collaborateurs d’avoir détourné l’esprit initial du projet et d’avoir profité de sa confiance et de son soutien financier. En réaction, il a lancé en 2023 sa propre entreprise d’intelligence artificielle, xAI, conçue pour concurrencer frontalement OpenAI.