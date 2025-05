Après deux décennies d’attente, de fausses pistes et de déceptions, l’espoir renaît : Half-Life 3 pourrait bel et bien exister… et être plus avancé qu’on ne l’imaginait. Si la prudence reste de mise, les rumeurs se font plus insistantes que jamais.

C’est Tyler McVicker, spécialiste bien connu de l’univers Valve et habitué des fuites crédibles, qui a mis le feu aux poudres. Lors d’un livestream de questions-réponses, il a affirmé que le jeu était désormais “jouable de bout en bout”, ce qui signifierait qu’un développement complet est déjà en cours.

Une sortie dès l’hiver

Selon lui, une annonce officielle pourrait intervenir dès l’été 2025, avec une sortie envisagée pour l’hiver suivant. Une déclaration qui a instantanément ravivé l’enthousiasme de toute la communauté.

Ce regain d’espoir ne repose pas uniquement sur les propos de McVicker. Un artiste conceptuel travaillant chez Valve aurait récemment confirmé avoir vu de ses propres yeux des éléments du développement de Half-Life 3. En parallèle, plusieurs fuites évoquent un scénario destiné à clore définitivement l’arc narratif de Gordon Freeman, héros emblématique de la saga.

D’autres éléments troublants ont été observés ces derniers mois : des références au mystérieux “HLX”, considéré comme un nom de code potentiel pour Half-Life 3, ont été repérées dans les fichiers de jeux Valve comme Deadlock ou Dota 2. Toutefois, ces apparitions n’ont jamais été suivies d’aucune annonce officielle. Malgré l’effervescence croissante, Valve n’a toujours rien confirmé.