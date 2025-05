iPhone 18 : quelles nouveautés prévues par Apple en 2026 ?

Apple travaille constamment avec ses fournisseurs sur plusieurs générations d’iPhone simultanément, expliquant pourquoi certaines fonctionnalités fuitent longtemps avant leur lancement. La gamme iPhone 18 prévue pour 2026 ne fait pas exception, et nous avons déjà une idée précise des innovations attendues.

Si vous comptez ignorer la série iPhone 17 de cette année ou êtes simplement curieux des projets futurs d’Apple, voici un aperçu des fonctionnalités annoncées pour l’iPhone 18.

Ouverture variable de l’appareil photo

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les modèles iPhone 18 Pro pourraient être équipés d’une caméra principale à ouverture variable, une première pour Apple. Actuellement, les iPhone utilisent une ouverture fixe de ƒ/1.78. Une ouverture variable permettrait aux utilisateurs de régler manuellement la quantité de lumière entrante, offrant ainsi une meilleure gestion de l’exposition et davantage de contrôle créatif sur la profondeur de champ.

Cependant, l’impact sur la profondeur de champ pourrait rester limité, les capteurs des iPhone étant relativement petits comparés aux appareils photo classiques.

Modem C2

Apple prévoit d’intégrer son nouveau modem maison, le C2, aux modèles iPhone 18 Pro, selon l’analyste Jeff Pu. Ce modem succèdera au C1, inauguré sur l’iPhone 16e, et proposera une connectivité cellulaire plus rapide, une meilleure efficacité énergétique ainsi que la prise en charge de la 5G mmWave aux États-Unis.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à réduire la dépendance d’Apple vis-à-vis de Qualcomm, fournisseur actuel des modems 5G.

Puce A20

La future puce A20 Pro, destinée aux modèles iPhone 18 Pro, sera fabriquée par TSMC selon le procédé 3 nm de troisième génération, identique à celui prévu pour la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro. D’après Jeff Pu, les gains en performance brute pourraient donc être modérés d’une génération à l’autre.

Néanmoins, cette puce bénéficiera d’une méthode d’emballage avancée, dite CoWoS (Chip on Wafer on Substrate), favorisant une meilleure intégration entre processeur, mémoire unifiée et Neural Engine. Cela pourrait sensiblement améliorer les performances des tâches liées à l’intelligence artificielle sur l’appareil.

Nouveau capteur d’image Samsung

Samsung développerait actuellement un nouveau capteur d’image à trois couches empilées pour l’iPhone 18, appelé PD-TR-Logic. Selon la source “Jukanlosreve”, ce capteur offrirait une meilleure réactivité, une réduction du bruit et une plage dynamique accrue.

Ce serait une évolution importante puisque Sony a longtemps été le seul fournisseur de capteurs photo pour les iPhone. Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué en 2024 la possibilité que Samsung fournisse des capteurs Ultra Wide de 48 mégapixels à Apple dès 2026.

Face ID intégré sous l’écran

Apple pourrait enfin adopter la technologie Face ID sous l’écran avec les modèles iPhone 18 Pro et Pro Max, selon l’analyste des écrans Ross Young. Initialement prévue pour l’iPhone 17 Pro, cette fonctionnalité aurait été repoussée à l’année suivante.

Même avec Face ID sous l’écran, la Dynamic Island pourrait être conservée, mais réduite en taille. Apple pourrait également adopter une découpe unique pour la caméra frontale, à l’instar des modèles Android haut de gamme tels que les Pixel 9 ou Galaxy S25. Les détails exacts restent à confirmer, les plans pouvant évoluer d’ici là.