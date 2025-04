L’iPhone 18 utiliserait une mémoire haute performance à six canaux

La gamme iPhone 18 d’Apple devrait introduire un important saut en matière de performances de mémoire, d’après de nouvelles informations révélées aujourd’hui par le leaker Digital Chat Station sur Weibo.

Apple prévoirait en effet d’équiper ses modèles de 2026 d’une mémoire LPDDR5X à six canaux et haute capacité, augmentant ainsi considérablement la bande passante disponible pour les futures fonctionnalités d’intelligence artificielle et le multitâche.

Des performances accrues pour l’IA et le multitâche

L’augmentation de la bande passante mémoire devrait permettre un passage plus rapide entre les applications, une gestion multitâche plus fluide et des capacités IA nettement améliorées.

Ce sont autant de domaines dans lesquels Apple est susceptible d’investir massivement dans le cadre de sa stratégie plus large autour d’Apple Intelligence.

Associée à la puce A20 Pro, qui devrait être produite via le procédé de troisième génération à 3 nm de TSMC, la série iPhone 18 Pro bénéficierait tout particulièrement de ces améliorations.

Une source crédible, mais une information à confirmer

Le compte Weibo Digital Chat Station dispose d’un historique plutôt fiable en matière de rumeurs sur les produits Apple, ayant déjà partagé par le passé des informations précises sur du matériel non encore annoncé provenant de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Toutefois, les plans matériels précis d’Apple pourraient encore évoluer d’ici la sortie de l’iPhone 18 prévue fin 2026.

Préparation dès l’iPhone 17 ?

Avant cela, et sous réserve que les pénuries de composants soient résolues, la série iPhone 17 devrait déjà passer à 12 Go de RAM en standard sur tous les modèles. Cette évolution préparera le terrain pour les améliorations matérielles encore plus ambitieuses attendues dès 2025.