Clair Obscur: Expedition 33 dépasse le million d’exemplaires vendus en moins d’une semaine

Un succès pleinement mérité. Sorti le 23 avril 2025 sur PC, Xbox Series, PlayStation 5 et intégré au Game Pass, Clair Obscur: Expedition 33 connaît un démarrage remarquable. Le studio montpelliérain Sandfall Interactive, à l’origine de ce jeu de rôle à budget intermédiaire, vient d’annoncer avoir franchi le cap du million d’exemplaires distribués en moins d’une semaine – un chiffre qui inclut à la fois les ventes numériques et des copies physiques.

Scénario ambitieux

Né à Montpellier, ce projet original plonge les joueurs dans un monde victorien teinté de steampunk, où une mystérieuse sorcière peint chaque année un chiffre, scellant ainsi l’âge maximal que ne pourront dépasser les survivants de la planète. Pour rompre cette malédiction, un groupe d’aventuriers prend part à une nouvelle expédition, la trente-troisième, dans l’espoir de mettre fin à ce cycle funeste.

À sa sortie, Expedition 33 avait déjà conquis la presse internationale grâce à son univers riche et à son identité visuelle marquée. Son système de combats au tour par tour, bien que traditionnellement réservé aux amateurs du genre, a su séduire un public plus large. Sur Steam, le jeu a culminé à plus de 120 000 joueurs simultanés, un chiffre impressionnant pour une nouvelle licence.

Cerise sur le gâteau pour Sandfall Interactive : les développeurs ont reçu les félicitations officielles des équipes de Final Fantasy VII, référence absolue du RPG japonais. Un hommage qui souligne la reconnaissance internationale acquise par le studio français en un temps record.