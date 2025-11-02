iPhone 18 : le design du bouton de commande de la caméra allégé ?

Apple travaillerait à simplifier le design du bouton de commande de la caméra sur l’iPhone 18, dans le but de réduire les coûts de production, selon un leaker chinois réputé.

Le bouton Camera Control introduit avec l’iPhone 16

Un bouton plus épuré mais toujours fonctionnel

Sur les modèles d’iPhone 17, le bouton de commande de la caméra utilise deux types de capteurs placés sous une surface en cristal de saphir : un capteur capacitif pour détecter les gestes tactiles, et un capteur de pression capable de reconnaître différents niveaux d’appui, qu’il s’agisse d’un simple toucher, d’une pression prolongée ou d’un glissement.

Cependant, selon le compte Instant Digital sur Weibo, Apple supprimerait la couche capacitive pour ne conserver que la détection de pression sur la seconde génération de ce bouton. L’objectif serait de préserver l’ensemble des fonctionnalités actuelles tout en réduisant la complexité et le coût du composant.

Une approche déjà vue ailleurs

Cette approche à capteur unique rappellerait les designs adoptés sur certains smartphones concurrents comme l’OPPO X8 Ultra ou le vivo X200 Ultra, où les capteurs de pression suffisent à distinguer les tapotements légers, les pressions fermes et les gestes de glissement.

À plus long terme, le leaker affirme qu’Apple pourrait intégrer des céramiques piézoélectriques afin de fournir un retour haptique localisé. Cela pourrait s’inscrire dans le cadre du passage complet aux boutons à semi-conducteurs, une technologie qu’Apple développerait actuellement et qui pourrait faire ses débuts avec l’iPhone du 20e anniversaire.

Une simplification motivée par les coûts

Instant Digital a par ailleurs démenti les rumeurs selon lesquelles Apple envisagerait de supprimer totalement le bouton de commande de la caméra sur l’iPhone 18. Selon lui, cette simplification ne viserait pas à réduire les fonctionnalités, mais bien à réduire les coûts de fabrication et de réparation.

Le système actuel, combinant capteurs capacitifs et de pression, serait particulièrement coûteux à produire et à entretenir, notamment lors des réparations après-vente.

Un lancement prévu pour 2026

Les modèles iPhone 18 Air, Pro, Pro Max et pliable devraient être présentés en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e seraient quant à eux attendus pour 2027.