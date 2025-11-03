iOS 26.1 arrive avec toutes ces nouveautés

Apple est actuellement en phase de test bêta d’iOS 26.1, la première grande mise à jour du système d’exploitation iOS 26. Si elle n’apporte pas encore la nouvelle version de Siri, elle inclut plusieurs fonctionnalités utiles et changements d’interface. La période de tests touche à sa fin et la mise à jour devrait être déployée demain.

Personnalisation de la transparence de Liquid Glass

Apple a ajouté une option pour personnaliser l’apparence de Liquid Glass. Dans Réglages > Luminosité et affichage, il est désormais possible de choisir entre deux rendus : Clear (transparent) et Tinted (plus opaque et contrasté).

Désactivation du geste pour ouvrir l’appareil photo depuis l’écran verrouillé

Dans la section Appareil photo des Réglages, un nouveau paramètre baptisé « Balayer pour ouvrir l’appareil photo » permet de désactiver le geste vers la gauche sur l’écran verrouillé. Cette option empêche d’ouvrir involontairement l’appareil photo ou qu’une personne non autorisée prenne des photos sans déverrouiller l’iPhone.

Retour haptique dans l’app Téléphone

L’app Téléphone dispose désormais d’un interrupteur pour désactiver le retour haptique lorsque l’appel se connecte ou se termine.

Nouvel arrêt d’alarme : glisser pour stopper

Les alarmes et minuteries dans l’app Horloge adoptent une nouvelle méthode : il faut glisser pour les arrêter plutôt que simplement appuyer. Un geste qui réduit les erreurs de manipulation, notamment lorsqu’on veut snoozer sans éteindre totalement l’alarme.

Apple Intelligence s’étend à de nouvelles langues

Apple Intelligence prend désormais en charge le danois, le néerlandais, le norvégien, le portugais (Portugal), le suédois, le turc, le chinois traditionnel et le vietnamien.

AirPods Live Translation : plus de langues disponibles

La traduction en direct des AirPods fonctionne désormais avec de nouvelles langues : japonais, coréen, italien et chinois (mandarin traditionnel et simplifié).

Apple Music : navigation par glissement

Dans Apple Music, vous pouvez balayer le lecteur sur le titre d’un morceau pour passer au suivant ou revenir au précédent.

Nouvelle icône pour Apple TV

L’app Apple TV adopte une icône plus colorée dans le style Liquid Glass, accompagnant le changement de nom du service, désormais appelé Apple TV (et non plus Apple TV+).

Création d’entraînements personnalisés dans l’app Forme

Il est maintenant possible de créer des entraînements personnalisés dans l’app Forme sur iPhone, avec la sélection du type d’exercice, du niveau d’effort, de la durée, et de l’heure de départ.

Changements visuels dans les Réglages et sur l’écran d’accueil

Dans l’app Réglages, les titres de sections sont désormais alignés à gauche au lieu d’être centrés, ce qui modernise visuellement l’interface. La même modification s’applique aux noms de dossiers sur l’écran d’accueil.

Interface Photos améliorée

Le curseur de lecture vidéo a été redessiné dans l’app Photos, et la barre de navigation présente un effet givré plus visible sur fond clair. La gestion de plusieurs photos a également été revue : Lecture du diaporama, Favoris et Masquer apparaissent désormais en haut du menu.

Safari : barre d’onglets redimensionnée

La barre d’onglets de Safari est plus large et mieux espacée, surtout en mode Réduire la transparence.

Améliorations de sécurité en arrière-plan

Une nouvelle option permet de télécharger et installer automatiquement les correctifs de sécurité, remplaçant l’ancien système Rapid Security Responses.

Autres ajustements visuels

Le menu Luminosité et affichage affiche désormais un fond iOS 26, les effets de réfraction de Liquid Glass sont plus subtils, et les instructions pour recadrer un fond d’écran s’affichent brièvement avant de disparaître.

Dans les paramètres d’Accessibilité, un nouveau bouton “Contours d’affichage” ajoute un encadrement aux boutons, remplaçant l’option Formes des boutons.

iPadOS 26.1 : retour du Slide Over et nouveaux réglages

Sur iPad, iPadOS 26.1 réintroduit le Slide Over, permettant d’ouvrir rapidement une app par-dessus d’autres fenêtres. Il est aussi possible de régler le gain d’entrée des micros externes.

Disponibilité et compatibilité

iOS 26.1 est disponible pour les développeurs et testeurs publics, sur tous les iPhone compatibles avec iOS 26. Le lancement officiel est attendu ce mardi 4 novembre.