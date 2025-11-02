Apple : 4 000 milliards de $ de valorisation boursière, aux côtés de Nvidia & Microsoft

La capitalisation boursière d’Apple a récemment dépassé les 4 000 milliards de dollars, faisant de l’entreprise la troisième société cotée à atteindre ce niveau historique.

Nvidia avait franchi cette barre en juillet et se rapproche désormais des 5 000 milliards, tandis que Microsoft avait également atteint les 4 000 milliards ce même mois avant de redescendre à une valorisation de 3,9 billions. Ce matin, la firme de Redmond a elle aussi repassé la barre symbolique des 4 000 milliards.

Une capitalisation encore provisoire

La capitalisation boursière correspond à la valeur totale de toutes les actions en circulation d’Apple. Toutefois, le chiffre actuel reste approximatif, car le nombre actualisé d’actions ne sera connu qu’après la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal 2025, prévue pour le jeudi 30 octobre.

Apple avait été la première entreprise au monde à atteindre les 3 000 milliards de dollars en janvier 2022. Cependant, la société n’a pas réussi à suivre le rythme de Nvidia, portée par la demande mondiale exceptionnelle pour ses puces.

Un trio de géants hors de portée

Hormis Nvidia, Apple et Microsoft, aucune autre entreprise cotée ne s’approche de ce seuil des 4 000 milliards. La maison mère de Google, Alphabet, affiche une valorisation d’environ 3 250 milliards de dollars, Amazon atteint 2 420 milliards, tandis que Meta se situe à 1 900 milliards.

Un rebond porté par la demande pour l’iPhone 17

L’action Apple est en hausse continue depuis le lancement des iPhone 17 en septembre, soutenue par une forte demande mondiale pour les nouveaux modèles. Cette dynamique permet à l’entreprise de retrouver une position dominante face à ses concurrents technologiques.