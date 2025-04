iPadOS 19 : une barre de menu façon Mac une fois connecté au Magic Keyboard ?

Lorsqu’un iPad sous iPadOS 19 sera connecté à un Magic Keyboard, une barre de menu similaire à celle de macOS apparaîtra à l’écran, selon le leaker Majin Bu.

Une convergence renforcée entre iPad et Mac

Ce changement contribuerait à réduire encore davantage la frontière entre l’iPad et le Mac. Mark Gurman de Bloomberg avait déjà affirmé qu’iPadOS 19 serait « plus proche de macOS », avec des améliorations prévues en matière de productivité, de multitâche et de gestion des fenêtres d’applications. L’ajout d’une barre de menu de type macOS irait donc tout à fait dans ce sens.

Des améliorations pour Stage Manager

Dans un article publié aujourd’hui, Majin Bu affirme également qu’iPadOS 19 améliorera Stage Manager, la fonctionnalité qui permet d’utiliser plusieurs applications simultanément sur un écran externe. Le leaker précise que Stage Manager devrait être plus fluide, sans toutefois entrer dans les détails concernant ces améliorations.

Il ajoute par ailleurs qu’iOS 19 activera une version de Stage Manager sur iPhone, à condition que l’appareil soit équipé d’un port USB-C.

Une bêta attendue après la WWDC 2025

La première bêta d’iPadOS 19 devrait être disponible après la keynote de la WWDC 2025, prévue pour le 9 juin. Toutefois, certaines nouveautés pourraient ne pas être activées dès les premières versions bêta.

Majin Bu a un historique mitigé en matière de rumeurs sur Apple, alternant informations justes et erreurs.