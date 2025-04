iOS 18 .5 : quelle date de sortie ?

Apple est en train de tester la mise à jour iOS 18.5 avec les développeurs et les testeurs publics, et trois bêtas ont déjà été publiées. Bien qu’il n’y ait pas encore de changements majeurs, cette mise à jour apportera d’importantes corrections de bugs et des améliorations de sécurité. Alors, à quand peut-on s’attendre à son lancement ?

Une sortie prévue pour mai

En se basant sur le calendrier de sorties passées des versions x.5, iOS 18.5 et ses mises à jour associées devraient être lancés en mai. Voici les dates de sortie des versions précédentes :

iOS 17.5 – 13 mai

iOS 16.5 – 18 mai

iOS 15.5 – 16 mai

iOS 14.5 – 26 avril

iOS 13.5 – 20 mai

La plupart des mises à jour x.5 d’Apple sortent vers le milieu du mois, donc la semaine du 12 mai semble probable, bien que la semaine du 19 mai reste aussi une option.

Une version finale bientôt prête

Malgré seulement trois bêtas jusqu’à présent, iOS 18.5 n’intègre que très peu de nouvelles fonctionnalités, ce qui signifie que le lancement pourrait arriver rapidement sans passer par de nombreuses bêtas supplémentaires.

Peu de nouveautés, en attendant iOS 19

Historiquement, les versions x.5 proposent moins de nouveautés car Apple se concentre déjà sur la prochaine grande mise à jour d’iOS. Nous sommes à seulement quelques mois de l’annonce d’iOS 19 à la WWDC, et Apple travaille activement à sa finalisation.

iOS 18.5 ne sera pas la dernière mise à jour d’iOS 18, et au moins une autre mise à jour majeure devrait être déployée avant l’arrivée d’à l’automne d’iOS 19.