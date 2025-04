iPhone 17 Air : 12 Go de RAM comme les modèles Pro ?

Le futur iPhone 17 Air, attendu pour son design ultra fin, devrait être doté de 12 Go de RAM, selon les dernières informations de Ming-Chi Kuo.

Une mise à niveau généralisée de la RAM

Dans un article publié aujourd’hui, l’analyste bien connu de la chaîne d’approvisionnement d’Apple indique que l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max disposeront tous de 12 Go de RAM. Kuo pensait auparavant que seul le modèle Pro Max bénéficierait de cette capacité, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les acheteurs des autres modèles.

Qu’en est-il du modèle de base ?

Kuo précise que même l’iPhone 17 standard pourrait être équipé de 12 Go de RAM, à condition de surmonter certaines pénuries dans la chaîne d’approvisionnement. Apple devrait prendre une décision définitive d’ici mai concernant la mémoire vive de ce modèle.

Une nette progression par rapport à l’iPhone 16

Tous les modèles d’iPhone 16 sont équipés de 8 Go de RAM. Le passage à 12 Go constituerait donc une augmentation significative, améliorant notamment les performances multitâches et les capacités d’Apple Intelligence.

Même si l’iPhone 17 de base conserve 8 Go de RAM, Kuo prévoit que toute la gamme iPhone 18 sera équipée de 12 Go.

Un avantage pour les fournisseurs de mémoire

Kuo souligne que Micron et SK Hynix, principaux fournisseurs de mémoire vive pour Apple, bénéficieront largement de cette augmentation de capacité. Apple devrait annoncer la gamme iPhone 17 en septembre.