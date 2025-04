L’iPhone 17 Air presque aussi fin que ses boutons, selon de nouvelles images

Si vous avez manqué la vidéo montrant les maquettes de l’iPhone 17 Air — le futur modèle ultra fin d’Apple attendu cette année — Sonny Dickson a partagé ce matin de nouvelles images du dispositif, le comparant aux autres modèles de la gamme iPhone 17. Le résultat illustre à quel point le design s’annonce extrêmement fin.

Un iPhone plus fin que jamais

L’iPhone 17 Air devrait mesurer environ 5,5 mm d’épaisseur, avec une zone plus épaisse pour le bloc caméra, ce qui en ferait l’iPhone le plus fin jamais conçu. En comparaison, les modèles iPhone 17 Pro sont annoncés à 8,725 mm d’épaisseur, une différence clairement visible en main.

Ce qui impressionne particulièrement, c’est que ce nouvel iPhone est presque aussi fin que ses propres boutons latéraux. Apple utiliserait un châssis en titane et aluminium pour garantir une rigidité suffisante et éviter les problèmes de flexion, comme ce fut le cas avec le fameux bendgate de l’iPhone 6 Plus en 2014.

Une taille d’écran revue pour plus de solidité

Apple avait initialement envisagé un écran plus grand que les 6,6 pouces prévus, mais a renoncé à cette idée pour préserver la solidité de l’appareil. Cela montre que la marque a particulièrement veillé à la durabilité de ce design ultra fin.

Un appareil pensé pour optimiser l’espace

Pour atteindre cette finesse, Apple aurait choisi de limiter l’iPhone 17 Air à un seul capteur photo arrière, ce qui permettrait de conserver plus d’espace pour la batterie. L’appareil abandonnera aussi le tiroir SIM au profit d’une eSIM généralisée, et intégrera le modem C1 ultra-efficace conçu par Apple et récemment introduit avec l’iPhone 16e.

Malgré sa finesse, l’autonomie serait équivalente à celle des iPhone actuels, grâce à ces optimisations matérielles et logicielles.

Un lancement attendu pour septembre

Apple devrait présenter la gamme iPhone 17 mi-septembre, dans sa fenêtre habituelle de lancement. Les nouveaux AirPods Pro 3 sont également attendus à la même occasion.