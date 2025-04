iPhone 16e : les ventes surpassent celles du SE au T1 2025, recul des modèles Pro

De nouvelles données de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) indiquent que l’iPhone 16e d’Apple démarre fort, représentant 7 % des ventes d’iPhone aux États-Unis au cours de son premier trimestre partiel de disponibilité. Cette nouvelle offre milieu de gamme a surpassé la part de marché qu’occupait l’iPhone SE à la même période l’année dernière.

Une gamme iPhone 16 en pleine progression

Avec l’ajout du 16e, la gamme iPhone 16 compte désormais cinq modèles. Ensemble, ils ont représenté 74 % des ventes d’iPhone aux États-Unis au premier trimestre 2025, contre 68 % pour les quatre modèles d’iPhone 15 sur la même période en 2024.

Si le 16e a largement contribué à cette croissance, les données de CIRP révèlent aussi d’autres évolutions notables. L’iPhone 16 standard a connu une progression significative, atteignant 20 % des ventes, contre 14 % pour l’iPhone 15 l’an dernier.

Recul des modèles haut de gamme

Les modèles haut de gamme, en revanche, affichent une baisse inattendue. L’iPhone 16 Pro et le Pro Max ne totalisent que 38 % des ventes, contre 45 % pour les iPhone 15 Pro un an plus tôt. L’iPhone 16 Pro à lui seul passe de 22 % à 17 % de part de marché.

Ces chiffres suggèrent qu’Apple réussit à renforcer son offre milieu de gamme, incitant davantage d’acheteurs à opter pour le modèle standard plutôt que les versions Pro plus onéreuses. Dans le même temps, l’iPhone 16e séduit sans doute les clients qui auraient auparavant choisi un modèle plus ancien.

Les anciens modèles perdent du terrain

Les iPhone dits “legacy” — modèles sortis il y a plus d’un an — représentent désormais 26 % des ventes aux États-Unis, contre 32 % l’an dernier. Ce recul coïncide avec la simplification de la gamme par Apple, qui a supprimé l’iPhone SE ainsi que les iPhone 14 et 14 Plus durant le trimestre.