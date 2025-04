iPhone 17 : dix-sept raisons de l’attendre

Le développement des iPhone chez Apple s’étend sur plusieurs années, avec une collaboration constante avec ses fournisseurs sur plusieurs générations d’appareils en parallèle. Résultat : de nombreuses rumeurs circulent bien avant les lancements. La série iPhone 17 ne fait pas exception, et l’on a déjà une idée assez précise de ce qu’Apple prévoit pour sa gamme 2025.

1. iPhone 17 « Air » : un tout nouveau modèle

Apple prévoit de lancer un iPhone 17 entièrement nouveau au design nettement plus fin, selon The Information. Appelé potentiellement iPhone 17 Air, il serait doté d’un unique appareil photo arrière positionné sur une barre horizontale, et d’une Dynamic Island plus étroite, d’après Ming-Chi Kuo. Il mesurerait 5,5 mm à son point le plus fin et disposerait d’un écran de 6,6 pouces. Il pourrait remplacer le modèle Plus dans la gamme.

Parmi les autres caractéristiques attendues : châssis en aluminium, puce A19, modem C1, bouton Action, bouton de contrôle caméra, et caméra frontale de 24 Mpx.

2. Retour à l’aluminium pour tous les modèles

Apple devrait équiper tous les modèles d’iPhone 17 d’un châssis en aluminium, y compris les modèles Pro. C’est un retour à ce matériau pour les modèles haut de gamme, après l’inox des anciens Pro et le titane de l’iPhone 15 Pro.

3. Nouveau module photo repensé (Pro)

Les iPhone 17 Pro abandonneraient le bloc carré pour une barre horizontale en aluminium intégrée dans la moitié supérieure du dos, qui restera en aluminium, tandis que la moitié inférieure restera en verre pour assurer la recharge sans fil. Cette évolution vise un design plus distinctif et plus cohérent.

4. Nouvelles tailles d’écran

L’iPhone 17 standard passerait à 6,27 pouces, contre 6,12 auparavant, tandis que le 17 Air pourrait adopter une dimension totalement inédite. Ces changements reflètent ceux introduits en 2024 sur les modèles Pro.

5. ProMotion 120 Hz pour tous

Pour la première fois, tous les modèles d’iPhone 17 bénéficieraient d’un affichage ProMotion 120 Hz, permettant aussi un mode always-on grâce à un taux de rafraîchissement descendant jusqu’à 1 Hz.

6. Puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

Les modèles iPhone 17 Pro seraient les premiers à intégrer une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, assurant des vitesses plus rapides, une latence réduite, et une connectivité plus fiable.

7. Téléobjectif 48 Mpx

Un objectif téléphoto de 48 mégapixels serait introduit sur les modèles Pro, optimisé pour une intégration avec le casque Vision Pro. Le zoom passerait à 3,5x, mieux adapté aux portraits.

8. Enregistrement vidéo 8K

L’iPhone 17 Pro pourrait enfin introduire l’enregistrement vidéo 8K, une fonctionnalité déjà présente chez la concurrence et idéale pour les créateurs exigeants.

9. Caméra frontale 24 Mpx

Toute la gamme iPhone 17 disposerait d’une caméra avant de 24 mégapixels avec une lentille à six éléments, contre 12 Mpx et cinq éléments auparavant.

10. Écran anti-reflet et plus résistant

L’iPhone 17 adopterait une nouvelle couche de protection anti-reflets ultra résistante, plus performante encore que le Ceramic Shield actuel.

11. Jusqu’à 12 Go de RAM

Les modèles Pro pourraient passer à 12 Go de RAM, ce qui améliorerait la gestion multitâche et les fonctionnalités Apple Intelligence. Certains rapports suggèrent que tous les modèles pourraient en bénéficier.

12. Dynamic Island réduite (Pro Max)

Grâce à une technologie de lentille plate appelée metalens, l’iPhone 17 Pro Max pourrait avoir une Dynamic Island plus étroite, une première depuis son introduction en 2022.

13. Nouvelle puce A19

Toute la gamme sera équipée de puces A19, fabriquées selon un procédé N3P (3 nm optimisé), avec des versions A19 Pro pour les modèles haut de gamme.

14. Nouvelle puce Wi-Fi et Bluetooth Apple

Apple remplacera les puces de Broadcom par sa propre puce Wi-Fi + Bluetooth, renforçant son indépendance technologique.

15. Meilleure dissipation thermique

Tous les iPhone 17 devraient adopter un système de refroidissement à chambre à vapeur, technologie déjà utilisée dans les smartphones Android haut de gamme.

16. Recharge sans fil inversée

Les modèles Pro pourraient intégrer la recharge sans fil inversée, permettant de recharger des accessoires comme les AirPods ou une Apple Watch.

17. Batterie plus grande (Pro Max)

Le modèle iPhone 17 Pro Max serait légèrement plus épais (8,725 mm), permettant d’intégrer une batterie plus imposante, sans autre changement de design majeur.