iPhone 16e vs Pixel 9a de Google : comparatif vidéo

Google a récemment lancé le Pixel 9a, un smartphone Android de milieu de gamme qui vient rivaliser avec l’iPhone 16e qu’Apple a sorti plus tôt cette année. MacRumors s’est procuré un Pixel 9a afin de comparer l’option abordable de Google à celle d’Apple en vidéo.

Deux modèles d’entrée de gamme dans leurs gammes respectives

Le Pixel 9a rejoint les Pixel 9 et 9 Pro, les modèles haut de gamme que Google a sortis l’année dernière. De la même manière, Apple a intégré l’iPhone 16e dans la gamme des iPhone 16. Le Pixel 9a est proposé à partir de 499 dollars, soit 100 dollars de moins que l’iPhone 16e, vendu à partir de 599 dollars.

Design sobre et matériaux différents

L’iPhone 16e et le Pixel 9a partagent un design minimaliste avec des cadres en aluminium, un dos mat et un module caméra plus discret que ceux des modèles phares. Le Pixel 9a adopte un dos en plastique, moins premium que le verre utilisé par Apple, mais plus résistant aux chocs.

Côté photo, l’iPhone 16e possède un unique objectif arrière de 48 mégapixels qui ressort légèrement, tandis que le Pixel 9a arbore deux objectifs (un grand-angle de 48 MP et un ultra grand-angle de 13 MP) dans un module presque affleurant. Les deux modèles offrent de bonnes performances photo, avec des résultats très proches dans la majorité des situations.

Photo ou vidéo : chacun ses points forts

Le Pixel 9a l’emporte en mode portrait, grâce à une meilleure gestion de la profondeur de champ et à l’absence de limitation sur les sujets humains, contrairement à l’iPhone 16e. En revanche, Apple reste imbattable sur la vidéo, avec l’une des meilleures stabilisations disponibles sur smartphone.

Affichage et fonctionnalités : des choix différents

L’iPhone 16e se distingue par ses bords d’écran plus fins et une meilleure résolution. Le Pixel 9a offre quant à lui un rafraîchissement à 120 Hz et un affichage toujours activé, deux fonctionnalités absentes sur l’iPhone 16e.

Concernant la sécurité, Face ID reste inégalé côté Apple, alors que le Pixel 9a se contente d’un lecteur d’empreintes digitales.

Performances : avantage en gaming pour Apple, IA pour Google

Côté performances générales, les deux smartphones sont solides, même si l’iPhone 16e pourrait mieux s’en sortir avec des jeux exigeants. En revanche, Google prend clairement l’avantage sur l’intelligence artificielle. Gemini est plus avancé que Siri, et Pixel Studio dépasse Image Playground. Le Pixel 9a excelle aussi dans la suppression d’objets sur les photos, la sélection automatique des meilleures images ou l’ajout de visages après la prise de vue.