watchOS 12 : l’Apple Watch bénéficiera de « certaines » nouveautés d’iOS 19

La prochaine grande mise à jour logicielle de l’Apple Watch, prévue cette année, intégrera seulement une partie des nouvelles modifications de l’interface utilisateur prévues pour iOS 19, sans toutefois proposer une refonte complète à l’image de celle de l’iPhone. C’est ce qu’affirme Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg.

watchOS 11

Changements d’interface modérés sur watchOS 12

Dans la section Questions-Réponses de sa dernière newsletter Power On, Gurman explique que l’Apple Watch recevra « de nouveaux éléments d’interface par-ci par-là », mais ces changements ne seront pas aussi significatifs que ceux d’iOS 19. L’interface d’iOS 19 s’inspirerait de visionOS, avec une forte emphase sur la transparence, des éléments d’interface vitrés, des effets lumineux subtils, ainsi que des icônes et boutons aux coins arrondis.

Une inspiration issue de visionOS

Selon un rapport antérieur de The Verifier, watchOS intégrerait à terme des éléments inspirés de visionOS, avec un style plus audacieux, légèrement transparent et flottant. Les boutons, menus, icônes et autres éléments d’interface seraient également rafraîchis. Apple travaillerait notamment sur plusieurs idées nouvelles pour l’écran d’accueil. Bien que le rapport ne précise pas quand ces changements seront implémentés, Gurman semble convaincu qu’ils arriveront avec watchOS 12 dès cette année.

De nouvelles fonctionnalités « Apple Intelligence » sur l’Apple Watch

Gurman indique aussi qu’Apple prévoit de lancer un ensemble inédit de fonctionnalités sous la marque « powered by Apple Intelligence » sur l’Apple Watch. Actuellement, contrairement à iOS 18, l’Apple Watch ne dispose pas d’Apple Intelligence, en raison de la grande quantité de stockage local nécessaire aux modèles de langage utilisés. Apple maintiendrait cette situation en faisant reposer les fonctionnalités d’intelligence artificielle de la montre sur l’iPhone associé. Gurman n’a pas précisé en quoi consisteront exactement ces nouvelles fonctionnalités.

Apple publie habituellement ses nouvelles versions logicielles pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV à l’automne, vers septembre, en même temps que la sortie de nouveaux produits dans ces gammes.