“Vision Air” d’Apple : un casque plus fin, plus léger, et décliné en coloris Minuit

Un tout nouveau casque Apple baptisé « Vision Air », doté d’un design plus fin, plus léger et d’une finition « Minuit », serait actuellement en développement, selon les informations du collectionneur de prototypes et leaker connu sous le nom de Kosutami.

Un design allégé grâce au titane

Dans une récente publication sur X, le leaker affirme que le « Vision Air » adoptera un design plus fin, en remplaçant notamment l’emplacement de la batterie et plusieurs structures internes par du titane afin de réduire significativement son poids global. La majorité de l’extérieur du casque resterait en aluminium, mais adopterait une finition bleue-noire. L’actuel Vision Pro n’est disponible qu’en coloris argent.

Le même leaker a également partagé récemment une série d’images d’un nouveau connecteur de type Lightning, également en coloris Minuit, destiné à la prochaine génération d’appareil Vision.

Connecteur revisité et design substantiellement repensé

Le Vision Pro actuel utilise un connecteur similaire, mais avec 12 broches au lieu de 8, ce qui suggère que le nouveau câble fait partie d’une refonte plus substantielle.

Apple devrait lancer une seconde génération du casque Vision Pro équipée d’une puce M5 entre l’automne 2025 et le printemps 2026. Toutefois, de nombreuses rumeurs évoquent également le développement par Apple d’un casque plus abordable. Ce dernier pourrait correspondre à ce « Vision Air » évoqué par Kosutami.

Crédibilité du leaker

Kosutami a un historique contrasté concernant les rumeurs Apple, mais fut notamment le premier à annoncer qu’Apple remplacerait le bracelet en cuir Modern Buckle par une version FineWoven en 2023. Il avait également partagé les premières images réelles des bracelets FineWoven pour Apple Watch avant leur dévoilement officiel, ainsi que le nouveau câble Thunderbolt 4 lancé avec l’iPhone 15 Pro, les améliorations thermiques et la nouvelle batterie de l’iPhone 16 Pro, entre autres révélations.