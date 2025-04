OpenAI lance de nouveaux modèles GPT-4.1 spécialisés dans le codage

OpenAI a annoncé récemment le lancement de trois nouveaux modèles GPT, disponibles via l’API d’OpenAI : GPT-4.1, GPT-4.1 mini et GPT-4.1 nano. Ces modèles sont ensuite arrivés sur ChatGPT.

Des améliorations notables en programmation et compréhension contextuelle

Selon OpenAI, GPT-4.1 apporte d’importantes améliorations en matière de programmation, de suivi d’instructions et de gestion des contextes longs. Ces modèles surpassent GPT-4o et GPT-4o mini dans toutes les tâches, notamment pour le codage. Les nouveaux modèles supportent jusqu’à un million de tokens de contexte, permettant une meilleure compréhension des contextes étendus.

Sur le test SWE-bench Verified, GPT-4.1 a montré une amélioration de 21,4 % en codage par rapport à GPT-4o et de 26,6 % par rapport à GPT-4.5. La version allégée GPT-4.1 mini égale ou dépasse GPT-4o tout en offrant une latence réduite et un coût inférieur de 83 %. GPT-4.1 nano, le modèle le plus rapide et économique d’OpenAI, est idéal pour des tâches telles que la classification et l’autocomplétion.

Intégration progressive des améliorations dans ChatGPT

OpenAI précise que de nombreuses améliorations de GPT-4.1 ont déjà été intégrées dans la version GPT-4o utilisée par ChatGPT, et que davantage de fonctionnalités seront ajoutées prochainement. Tous les modèles GPT-4.1 ont des données actualisées jusqu’à juin 2024.

Avec l’arrivée de GPT-4.1, OpenAI retire GPT-4.5 de son API, puisque GPT-4.1 propose des fonctionnalités similaires à un coût réduit.

Tarifs des nouveaux modèles GPT-4.1

GPT-4.1 est proposé au tarif de 2 $ par million de tokens en entrée et 8 $ par million de tokens en sortie. GPT-4.1 mini est quant à lui accessible à 0,40 $ par million de tokens en entrée et 1,60 $ par million en sortie. Enfin, GPT-4.1 nano, modèle le plus économique, est proposé à seulement 0,10 $ par million de tokens en entrée et 0,40 $ par million en sortie. Des modèles personnalisés sont également disponibles à des tarifs supérieurs.