Le MacBook Pro M6 de 2026 ne devrait pas vous décevoir

En octobre 2024, Apple a complètement revu ses modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces, en y intégrant les puces M4, M4 Pro et M4 Max, des ports Thunderbolt 5 sur les modèles haut de gamme, des modifications d’écran et bien d’autres améliorations. Cela semble être une mise à jour majeure, mais si vous pensez que cela repousse une future refonte à plusieurs années, détrompez-vous.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les modèles de MacBook Pro 2025 n’auront droit qu’à une légère amélioration des performances grâce aux nouvelles puces M5. La véritable refonte du MacBook Pro serait prévue pour 2026. Si vous prévoyez de faire l’impasse sur le modèle de cette année ou si vous êtes simplement curieux de savoir ce que réserve la génération suivante, voici les plus grands changements pressentis pour 2026.

Écran OLED : adieu, mini-LED

De nombreuses rumeurs suggèrent que les premiers MacBook Pro équipés d’écrans OLED arriveront en 2026. Le cabinet Omdia estime qu’il est « très probable » qu’Apple introduise ces modèles l’année prochaine, et l’analyste Ross Young affirme que la chaîne d’approvisionnement d’Apple aura la capacité nécessaire pour produire ces écrans dès 2026.

Par rapport aux écrans mini-LED actuels, l’OLED offrirait une meilleure luminosité, un contraste plus élevé avec des noirs plus profonds, une meilleure efficacité énergétique, et donc une autonomie prolongée.

Plus fin et plus léger : un design totalement repensé

Le passage à l’OLED pourrait permettre à Apple de rendre ses MacBook Pro plus fins, et les rumeurs vont dans ce sens. Lors de la présentation de l’iPad Pro M4 en mai 2024, Apple l’a qualifié de produit le plus fin jamais conçu par la marque. Mark Gurman a ensuite parlé du début « d’une nouvelle génération d’appareils Apple », affirmant que la marque travaille à affiner le MacBook Pro dans les prochaines années.

Il est intéressant de noter que le MacBook Pro est devenu plus épais et plus lourd lors de sa refonte de 2021, en grande partie pour réintégrer les ports supprimés auparavant. La question est donc de savoir comment Apple parviendra à affiner le design sans sacrifier les fonctionnalités réintroduites.

Caméra poinçonnée : la fin de l’encoche

Si l’encoche sur l’écran de votre Mac vous dérange, une bonne nouvelle s’annonce. D’après une feuille de route partagée par le cabinet Omdia, Apple supprimerait l’encoche sur les MacBook Pro en 2026. Les modèles 14 et 16 pouces adopteraient une caméra en poinçon, située en haut de l’écran.

Un MacBook Pro sans encoche offrirait une surface d’affichage plus uniforme, avec davantage de pixels visibles, pour une expérience visuelle plus fluide.

Modem 5G intégré : vers une connectivité cellulaire

Début 2025, Apple prévoit d’introduire sa propre puce 5G conçue en interne, d’abord dans l’iPhone SE, les iPad d’entrée de gamme, et l’iPhone 17 Air. Ce déploiement servira de test avant une extension à d’autres produits.

Mark Gurman affirme qu’Apple envisage ensuite d’introduire une connectivité cellulaire sur le Mac dès 2026. Une seconde génération de puce modem, plus rapide et compatible mmWave, serait intégrée à un futur MacBook Pro.

Puce M6 : gravure en 2 nm et nouvelle architecture

En suivant le calendrier habituel, Apple devrait équiper les MacBook Pro 2025 de puces M5 gravées en 3 nm avec le procédé N3P de TSMC. Ces puces offriront des gains classiques en performance et en efficacité énergétique par rapport aux M4.

Mais en 2026, Apple pourrait frapper plus fort avec la puce M6, en s’appuyant sur une gravure en 2 nm et une nouvelle technologie d’intégration appelée WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Cette technique permet de combiner CPU, GPU, DRAM et moteur neuronal dans un seul module, pour des performances encore supérieures.

Selon certaines rumeurs, la puce A20 des iPhone 18 utilisera déjà cette technologie, et Apple pourrait l’étendre à la gamme M6.