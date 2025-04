iPadOS 19 ressemblera davantage à macOS sur ces 3 points

Une critique fréquente à l’encontre de l’iPad Pro est que le système d’exploitation iPadOS ne tire pas pleinement parti de la puissance matérielle de l’appareil. Cela pourrait bientôt changer.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, affirme aujourd’hui qu’iPadOS 19 sera « plus proche de macOS ».

Les trois grandes nouveautés inspirées de macOS

Selon Gurman, iPadOS 19 sera « plus proche d’un Mac » sur trois points principaux :

Une meilleure productivité

Un multitâche amélioré

Une gestion des fenêtres des applications optimisée

« On me dit que la mise à jour de cette année se concentrera sur la productivité, le multitâche et la gestion des fenêtres des applications, dans l’objectif de rendre l’appareil plus semblable à un Mac », a déclaré Gurman dans la dernière édition de sa newsletter Power On. « C’était très attendu, les utilisateurs avancés de l’iPad réclamant depuis longtemps qu’Apple rende la tablette plus puissante ».

Gurman n’a pas donné davantage de précisions sur ces évolutions à venir.

Annonce prévue lors de la WWDC 2025

iPadOS 19 sera dévoilé aux côtés d’iOS 19, macOS 16 et d’autres mises à jour logicielles, lors de la conférence WWDC 2025, le lundi 9 juin.