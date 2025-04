Instagram teste des Reels accessibles uniquement avec un code secret

Instagram semble tester une nouvelle fonctionnalité permettant de verrouiller certains Reels, rendant leur accès conditionné à l’entrée d’un mot-clé ou d’un code. Une option qui pourrait aider les créateurs à renforcer l’engagement de leur communauté ou à réserver du contenu à leurs fans les plus fidèles.

Des indices pour débloquer les vidéos

TechCrunch a repéré que le compte Instagram @design a récemment partagé un Reel verrouillé, accompagné d’un indice pour le débloquer. Une fois le bon code saisi, une bannière animée s’affiche avec la mention « coming soon », ce qui semble faire allusion à l’arrivée prochaine de ce compte sur Threads.

Un outil pour les créateurs

Comme l’explique TechCrunch, un créateur pourrait par exemple partager un Reel accessible uniquement avec un mot spécifique, en donnant un indice que seuls ses abonnés reconnaîtraient, comme le nom de son animal de compagnie. Cela permettrait de diffuser des vidéos exclusives sans passer par un abonnement payant ou une plateforme externe.

Une nouvelle alternative aux stories cachées

Instagram propose déjà une option de story privée déverrouillable via un message direct, mais cette nouvelle fonctionnalité de Reel verrouillé ne nécessite aucun échange entre le créateur et son audience. Instagram n’a pas encore commenté ce test, et on ignore quand — ou même si — la fonction sera déployée au grand public.