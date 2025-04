Le nouveau projet de Jony Ive pourrait être un téléphone IA sans écran

OpenAI envisagerait d’acquérir la startup spécialisée en matériel IA fondée par l’ancien responsable du design d’Apple, Jony Ive, et le PDG d’OpenAI, Sam Altman, selon un récent rapport de The Information. La transaction pourrait atteindre au moins 500 millions de dollars.

Un téléphone sans écran ?

La société, baptisée « io Products », travaille sur des appareils alimentés par l’intelligence artificielle. Parmi eux figurerait un « téléphone » dépourvu d’écran ainsi que d’autres produits domestiques compatibles IA, selon des sources proches des discussions. Pourtant, ces mêmes sources affirment clairement qu’il « ne s’agit pas d’un téléphone ».

Ive et Altman ont entamé leur collaboration il y a plus d’un an, avec pour objectif principal la création d’assistants vocaux intelligents. Le projet reste en phase préliminaire de conception, sans concepts de produits finalisés pour l’instant.

Une équipe issue d’Apple

Cette startup est financée par Jony Ive et l’Emerson Collective de Laurene Powell Jobs. Elle emploie actuellement une équipe réduite, incluant notamment les anciens designers d’Apple, Tang Tan et Evans Hankey, qui ont collaboré avec Ive sur l’iPhone.

Acquisition ou partenariat stratégique ?

OpenAI et io Products envisageraient également des options de partenariat au lieu d’une acquisition complète. En cas de rachat, OpenAI hériterait non seulement de la technologie mais aussi de l’équipe d’ingénieurs impliquée dans le développement de l’appareil, précisent les sources du rapport.

La structure envisagée pour l’accord prévoirait que io Products s’occupe de la conception technique du dispositif, tandis qu’OpenAI fournirait ses capacités en intelligence artificielle et que le studio LoveFrom de Jony Ive apporterait son expertise en matière de design.

Concurrence directe avec Apple

Un tel projet positionnerait OpenAI en concurrence plus directe avec Apple, malgré leur partenariat annoncé en juin dernier permettant à l’assistant Siri d’utiliser ChatGPT pour certaines requêtes.

Le marché des assistants vocaux IA devient d’ailleurs de plus en plus concurrentiel. En effet, OpenAI, Meta, Google, Anthropic ou encore xAI développent tous des fonctionnalités vocales pour leurs chatbots textuels. OpenAI avait lancé l’année dernière un mode vocal pour ChatGPT, offrant aux utilisateurs la possibilité d’avoir des conversations orales avec le chatbot.

Jony Ive avait quitté Apple en 2019, où il occupait le poste de Chief Design Officer, pour créer son propre studio LoveFrom. Il a toutefois continué à collaborer avec Apple en tant que consultant via LoveFrom jusqu’en 2022, date à laquelle ce partenariat a officiellement pris fin.