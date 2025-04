De nouveaux iPad Pro et MacBook Pro M5 lancés en fin d’année ?

Les prochains iPad Pro équipés de la puce M5 seront lancés « cette année », selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Une production prévue pour le second semestre

Dans sa newsletter Power On, Gurman explique que les nouveaux iPad Pro sont déjà en phase de « test avancé » et que leur production de masse devrait commencer au second semestre 2025. Si ce calendrier est respecté, les tablettes pourraient être dévoilées en octobre, comme ce fut le cas pour les modèles de 2018 et 2022.

Une mise à jour plus modeste pour l’iPad Pro

Les derniers iPad Pro sont sortis en mai 2024. Ce fut une évolution majeure, avec l’introduction d’un écran OLED, d’un design plus fin et plus léger, de la puce M4, et de la prise en charge du nouvel Apple Pencil Pro. Cette année, le changement principal devrait se limiter à l’intégration de la puce M5, sans autre amélioration majeure attendue.

Le MacBook Pro passera aussi à la puce M5

Mark Gurman indique également que de nouveaux MacBook Pro dotés de puces M5 sont prévus pour la fin d’année. Là aussi, aucun changement notable en dehors de la puce n’est à attendre. D’après les précédentes rumeurs, le MacBook Pro devrait connaître un grand redesign en 2026, avec un écran OLED et un châssis plus fin.

Si vous pouvez attendre, 2026 pourrait bien être l’année idéale pour investir dans un nouveau MacBook Pro…