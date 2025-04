iOS 19 : la liste des iPhone compatibles

Le firmware iOS 19 ne sera pas disponible sur les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max, selon un compte privé sur le réseau X qui a déjà fourni des informations fiables par le passé au sujet de la compatibilité des appareils Apple.

Fin de prise en charge de la puce A12 Bionic

Ces trois modèles partagent la même puce A12 Bionic, et il semble que iOS 19 mettra fin à la compatibilité avec cette génération de puce. Tous les autres iPhone compatibles avec iOS 18 devraient, en revanche, continuer à supporter iOS 19.

Liste complète des modèles compatibles avec iOS 19 :

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Des fonctionnalités réservées aux iPhone les plus récents

Bien que ces iPhone soient compatibles avec iOS 19, les fonctionnalités les plus avancées resteront réservées aux modèles les plus récents, dotés de processeurs plus puissants. À titre d’exemple, Apple Intelligence sur iOS 18 est uniquement disponible sur les iPhone 15 Pro et les modèles de la gamme iPhone 16.

Et iPadOS 19 ?

Concernant iPadOS 19, il est attendu que la mise à jour cesse de prendre en charge l’iPad de 7e génération équipé de la puce A10 Fusion. En revanche, les iPad équipés de la puce A12 Bionic, comme l’iPad mini 5, devraient rester compatibles.

Ce même leaker avait déjà donné les bons modèles compatibles avant l’annonce officielle d’iOS 18. Apple présentera iOS 19 et iPadOS 19 lors de la WWDC, qui débutera le lundi 9 juin.